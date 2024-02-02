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خبرني : جولة بلينكن الجديدة للمنطقة لن تشمل الأردن

2/2/2024 7:21:46 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - رصد

لن تشمل جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى الشرق الأوسط زيارة الأردن ، بحسب ما أعلنت الوزارة مساء الجمعة.

وبحسب بيان للوزارة فان جولة بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى ستشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والضفة الغربية وتل ابيب ، وذلك في الفترة من 4 إلى 8 شباط الجاري.

وبحسب بيان الوزارة سيواصل بلينكن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الاسرى الصهاينة في غزة ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة.

وأضافت الوزارة : وسيواصل بلينكن العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وتابعت الوزارة : سيواصل الوزير المناقشات مع الشركاء حول كيفية الوصول الى سلام أكثر تكاملاً في المنطقة يتضمن أمنًا دائمًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.


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