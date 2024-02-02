خبرني : جولة بلينكن الجديدة للمنطقة لن تشمل الأردن

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - رصد
لن تشمل جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى الشرق الأوسط زيارة الأردن ، بحسب ما أعلنت الوزارة مساء الجمعة.
وبحسب بيان للوزارة فان جولة بلينكن الخامسة إلى المنطقة منذ عملية طوفان الأقصى ستشمل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والضفة الغربية وتل ابيب ، وذلك في الفترة من 4 إلى 8 شباط الجاري.
وبحسب بيان الوزارة سيواصل بلينكن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الاسرى الصهاينة في غزة ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومتزايد إلى المدنيين في غزة.
وأضافت الوزارة : وسيواصل بلينكن العمل لمنع انتشار الصراع، مع التأكيد مجددًا على أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات المناسبة للدفاع عن أفرادها والحق في حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وتابعت الوزارة : سيواصل الوزير المناقشات مع الشركاء حول كيفية الوصول الى سلام أكثر تكاملاً في المنطقة يتضمن أمنًا دائمًا للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
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