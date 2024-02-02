علاج السكتة الدماغية بحقنة واحدة
التاريخ
2/2/2024 7:21:31 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وجدت دراسة دراسة أولية سيتم تقديمها في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي لعام 2024، الذي تنظمه جمعية السكتات الدماغية الأمريكية، أن دواء تينيكتيبلاز، الذي يُعطى بحقنة واحدة في مجرى الدم، قد يوفر طريقة آمنة وفعالة وأبسط لعلاج السكتة الدماغية مقارنة بدواء ألتيبلاز.
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