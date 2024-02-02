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علاج السكتة الدماغية بحقنة واحدة

2/2/2024 7:21:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وجدت دراسة دراسة أولية سيتم تقديمها في مؤتمر السكتة الدماغية الدولي لعام 2024، الذي تنظمه جمعية السكتات الدماغية الأمريكية، أن دواء تينيكتيبلاز، الذي يُعطى بحقنة واحدة في مجرى الدم، قد يوفر طريقة آمنة وفعالة وأبسط لعلاج السكتة الدماغية مقارنة بدواء ألتيبلاز.

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