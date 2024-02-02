مهرجان العين السينمائي الدولي ينطلق غداً

تنطلق فعاليات مهرجان العين السينمائي الدولي بدورته السادسة يوم غدٍ في منطقة العين الخضراء، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري تحت شعار ((السينما الخضراء))، تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، وبحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان.

واستقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقات المهرجان المختلفة. كما سيقدم المهرجان في دورته باقة من المبادرات الجديدة والبرامج وورش العمل، ليكمل مسيرته في دعم وخدمة ((الفن السابع)).

وفي هذا الإطار، قال عامر سالمين المري، الرئيس والمدير الفني لمهرجان العين السينمائي الدولي في حديثه لـ ((البيان)): الجديد في دورة هذا العام هو انطلاقه تحت شعار السينما الخضراء، واستحداث برنامج السينما الخضراء، وذلك بعد استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، وسيتم عرض قصص سينمائية تعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي، والتحلي بالمسؤولية البيئية، وتعزيز مفهوم الاستدامة.

ومن الأفلام التي سيتم عرضها ((قصة نجاح أبوظبي)) للمخرج الإماراتي منصور الظاهري، و((سماء بلاستيكية بيضاء)) من المجر للمخرجين تيبور وسارولتا، و((القافلة تسير)) للمخرج صالح كرامة، و((همسات النار والماء)) من الهند، وغير ذلك)). مؤكداً على أن السينما هي الوجه الآخر للإنسانية، ومسؤولياتها لا تخلو من الرسائل الملهمة والمهمة.

وأضاف المري: استقطبت دورة هذا العام العديد من الأفلام المتفردة في مسابقات المهرجان المختلفة، وخصوصاً مسابقة ((الصقر الخليجي الطويل)) وهي 6 أفلام طويلة، ويتنافس في مسابقة الصقر الإماراتي القصير 9 أفلام، في حين يتنافس 11 فيلماً في مسابقة الصقر الخليجي القصير، ويتنافس 13 فيلماً في مسابقة الصقر لأفلام المقيمين. كما تم في هذه الدورة استحداث برنامج السينما الخضراء.

حيث سيتم عرض أهم وأبرز الأفلام البيئية المحلية والعربية والعالمية. وضمن برنامج تكريم إنجازات الفنانين تم اختيار بعض صناع السينما وهم الفنان الإماراتي مرعي الحليان، والسينمائي عبدالحميد جمعة الذي تولى تأسيس ورئاسة مهرجان دبي السينمائي الدولي.

لجان التحكيم

كما أعلن مهرجان العين السينمائي الدولي عن أعضاء لجان التحكيم في مسابقاته الرسمية، حيث يتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الصقر الإماراتي القصير والخليجي القصير وأفلام المقيمين الناقد الفني المصري طارق الشناوي، والأعضاء المتمثلون في الإعلامي حسين درويش، ومريم السركال.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقتي الصقر الخليجي الطويل والصقر الدولي الطويل فيترأسها مختار العجيمي، والأعضاء جيروم حمادي، والمخرج فاضل المهيري، والمخرج قاسم السليمي.