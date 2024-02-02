«دبي للثقافة» تعزز قدرات الطلبة ومهاراتهم المسرحية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) عن تنظيم ورشة ((أساسيات المسرح المدرسي)) بهدف اكتشاف أصحاب المواهب المسرحية الطلابية، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

وتأتي الورشة التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في إطار استعدادات الهيئة لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان دبي للمسرح المدرسي التي ستقام في الفترة من 4 وحتى 8 مارس المقبل، بمشاركة مجموعة واسعة من مدارس دبي.

وتستهدف الورشة التي يستضيفها مجمع الورقاء التعليمي خلال أيام الأسبوع على مدار فبراير الجاري كل طلبة المدارس المشاركة في مهرجان دبي للمسرح المدرسي 2024، حيث تمنحهم نظرة عامة عن بدايات فن المسرح وتطوره عبر التاريخ، وأبرز رواده ومفاهيمه ومدارسه وما تمتاز به من أساليب مختلفة.

كما سيتعرف المشاركون فيها على إمكانيات المسرح وأهميته ودوره في إيصال الرسائل المجتمعية المختلفة، إلى جانب تقنيات التعامل مع النصوص وعملية تفكيكها تمهيداً لتحويلها لعروض مسرحية متكاملة وهادفة.

وأثناء الورشة التي يشرف عليها الفنان والمخرج محمد سعيد السلطي، سيتعرف الطلبة على طرق صياغة الرؤية الإخراجية للعرض وكيفية اختيار العناصر الرئيسية فيه على مستوى التمثيل والتصميم والديكور والمؤثرات الصوتية والموسيقية، وغيرها.

كما تتناول الورشة أساسيات التمثيل على الخشبة، وكيفية التعامل مع الممثلين وتعزيز قدراتهم والاستفادة منها لضمان تقديم عرض مسرحي لافت للانتباه، وذلك من خلال مجموعة التمارين العملية التي سيتلقاها الطلبة لمساعدتهم على رفع مستوى أدائهم المسرحي.

يذكر أن ((دبي للثقافة)) تسعى عبر مهرجان دبي للمسرح المدرسي للاحتفاء بأصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من طرح أفكارهم بأشكال مختلفة، إلى جانب الإسهام في غرس القيم التربوية والأخلاقية في نفوس الطلبة، وتحفيز مدارس دبي ومؤسساتها التعليمية والتربوية على الاستفادة من الفنون الأدائية وتوظيفها في تحويل المواد المنهجية إلى نصوص درامية ومشاهد بصرية تساعد على ترسيخها في عقول الطلبة، ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامات الهيئة بالاستثمار في الأجيال القادمة وتشجيعها على الابتكار في الصناعات الثقافية والإبداعية.