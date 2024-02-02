كأس «شيفرون» تحتفي بالقراء الشغوفين

تم تكريم الفائزين بكأس ((شيفرون)) للقراء في حفل خاص خلال اليوم الأول في مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي يُقام في الفترة بين 31 يناير الماضي و6 فبراير الجاري بعد منافسات محتدمة ومشوقة.

وتحظى المسابقة التي تتنافس فيها فرق المدارس بشعبية كبيرة، وتسعى إلى تعزيز مهارات القراءة لدى فرق طلبة المدارس التي تتنافس فيما بينها في سلسلة من التصفيات، إذ يجيب المتنافسون عن أسئلة متنوعة حول مجموعة من الكتب المختارة للكتّاب العالميين، ويتوج الفريق الذي يظهر معرفة عميقة بالكتب المختارة بكأس ((شيفرون)).

تنافس

شهدت الجائزة نمواً استثنائياً على مدى السنين منذ انطلاقها، وشارك في دورات المسابقة لعام 2023 – 2024، أكثر من 5000 من الطلبة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر.

وتنافس 80 فريقاً في النهائيات، التي تقام باللغتين العربية والإنجليزية. تم تكريم الفائزين بالمركز الأول بالجوائز لمدارسهم، وقسائم شراء بقيمة 1000 درهم من متجر المجرودي للكتب، إضافة إلى ميدالية لكل من أعضاء الفرق المشاركة. وحصلت الفرق الفائزة بالمركزين الثاني والثالث على قسائم شراء وميداليات لأعضاء الفريق.

ذكرى

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثانية عشرة لرعاية شركة شيفرون للمسابقة، والتي يتطلع لها الطلبة والمعلمون على حد سواء. وقام بتسليم الجوائز محمد الصادق، مدير العلاقات التجارية والحكومية بشركة شيفرون؛ ورينو شارما، رئيسة مجلس الإمارات العربية المتحدة مدير عام الشرق الأوسط للمشاريع المشتركة والطيران؛ ودانية دروبي، الرئيسة التنفيذية للعلميات بمؤسسة الإمارات للآداب.

وذكرت رينو شارما، رئيس ومدير عام الشرق الأوسط للمشاريع المشتركة والطيران: تؤكد رعايتنا طويلة الأمد لكأس ((شيفرون)) للقرّاء على التزامنا بتمكين الأجيال القادمة. يمثل الإبداع والابتكار الإنساني حجر أساس لحل أي قضية من قضايا العالم.