«أخوات الصحراء» يحتفي بعزيمة النساء الفنانات

تتواصل حتى مساء غدٍ الأحد فعاليات النسخة الافتتاحية من مهرجان ((ضيّ دبي)) الفني، الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع مؤسسة AGB Creative ودعم هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتلقي من خلاله الضوء على المواهب الابداعية الإماراتية من خلال برنامج حافل بالعروض الضوئية الآسرة والتركيبات الفنية المبتكرة والحوارات القيمة إضافة إلى ورش العمل التطبيقية.

وحصد المهرجان في أيامه الأولى العديد من ردود الفعل الإيجابية في أوساط الفن الإماراتي، وشهد إقبالاً متميزاً من العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، التي سلطت الضوء على القطع الفنية المشاركة من تنفيذ سبعة فنانين إماراتيين، وبكون المهرجان ركّز بشكل وحصري على المواهب الفنية الإماراتية والتراث الإماراتي بأسلوب جمالي يجمع بين الفن والضوء لكل قطعة.

لوحة

ومن أبرز فعاليات المهرجان العرض الضوئي المذهل ((أخوات الصحراء))، الذي حوّل قبة ساحة الوصل الشهيرة إلى لوحة فنية غامرة ونابضة بالحياة. وتمثل هذه الفعالية تحية تقدير لأعمال الفنانة الإماراتية الراحلة ظبية جمعة لملح التي كانت نموذجاً للعزيمة والإصرار، إذ تحدّت حالة صحية أفقدتها الحركة والنطق لتتواصل مع العالم الخارجي بخطوط ونقاط خاطبت بها قلوب الناس وعقولهم حتى أصبحت لغتها الخاصة.

فاختارت بذلك الفن كوسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها الداخلية وروت قصتها وذكرياتها عن بحر وصحراء دبي عبر أكثر من 200 عمل أبهر العالم. والجدير بالذكر أن الفنانة ظبية جمعة لملح هي والدة الفنان الإماراتي المعروف مطر بن لاحج، الذي يشارك أيضاً في مهرجان ضيّ دبي الفني من خلال تحفته الفنية ((حركة السكون)).

وقالت آمنة بالهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، ((عندما رأينا الأنماط في أعمال ظبية، أدركنا على الفور أوجه التشابه مع فنانات أخريات في المناطق الصحراوية حول العالم. لقد عدت للتو من أستراليا.

حيث اختبرت تجربة غامرة من الفن المحلي الجميل، وكانت أوجه التشابه مذهلة، من حيث الأنماط القبلية والهندسية، مروراً بالرموز التي تملأ اللوحة من الزاوية إلى الزاوية، وصولاً إلى الألوان العديدة الزاهية، فخطرت في ذهني الفكرة: لماذا لا نجمع في قبة الوصل أعمال هؤلاء الفنانات اللواتي يشتركون في الموهبة والعزيمة كأنهن أخوات؟ وهكذا ولدت فعالية أخوات الصحراء)).

وقال أنتوني باستيك، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي في AGB Creative: ((عرض أخوات الصحراء تعبير عن روح مهرجان ((ضيّ دبي)) كمكان يحتفل بالنور الذي في داخلنا جميعاً. ونحن نؤمن بأنه عندما يجتمع الناس معاً، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه، فإن كل نور في داخلهم يتوهج أكثر.

ورغم أن هؤلاء الفنانات يتحدّرن من ثقافات مختلفة ولهن تجاربهن وقصصهن الفريدة ومنظورهن الخاص، لكن قوتهن وعزيمتهن توحّد في ما بينهن. وهكذا تكتسب أعمالهن معاً حياة خاصة بهن من خلال هذا العرض الرائع)).

مناطق

وتشارك في ((أخوات الصحراء)) أيضاً فنانات مبدعات من مناطق صحراوية أخرى حول العالم، مثل الأسترالية ريني كوليتجا والجنوب أفريقية د. إستر مالانغو، حيث علقت الفنانة ريني كوليتجا على مشاركتها بالقول:

((يسرني جداً المشاركة في الدورة الأولى من هذا المهرجان الذي يجمعني بفنانات من مناطق صحراوية أخرى، ويسعدني أن أعرض قصتي ليستمتع الناس والزوار بفني الذي أسلط من خلاله الضوء على فن ((التجوكوبا)) أو رواية القصص في أستراليا)).

والعرض الضوئي البالغة مدته خمس دقائق يشمل أربعة أعمال، بدءاً من ليلة مضاءة بالنجوم وعاصفة رملية تجسيداً لعمل ظبية الأول، ثم عملي كوليتجا ومالانغو قبل الختام بعمل آخر لظبية.

وتم تصميم العرض الفني ليجعل الزائر يشعر وكأنه يقف في قلب إناء من الرمل، حيث تمتلئ الجدران الداخلية للقبة من الكوّة إلى الأسفل مع بروز الرمال وتحوّلها إلى ألوان نابضة، ثم يملأ صوت الحبيبات المتطايرة أجواء الساحة. وتظهر الانعكاسات الضوئية المؤثرة كذلك توقيع ظبية جمعة لعملها المميز، ((الله كريم)).

وتعرض أعمال الفنانات على سطح مداره 360 درجة بدقة عالية ومؤثرات صوتية باهرة، وتجسد قوة الروابط التي توحد العالم وأهمية الفن في مد جسور التواصل بين الأفراد والثقافات المختلفة. كما تجسد أيضاً روح التنوع الثقافي والتعاون الدولي التي تتمتع بها دبي، والتي كانت دائماً العنصر الأساسي في نسيج دبي ونجاحها وتطورها. وتمثل أيضاً رسالة إلى الأجيال القادمة يتم توصيلها من خلال اللغة المشتركة للفن والجمال والأمل.

هذا ويضيء مهرجان ((ضيّ دبي)) ساحة الوصل كذلك بسلسلة من الأعمال الفنية والتركيبات الضوئية للفنانين الإماراتيين مطر بن لاحج، المعروف بتصميم الخطوط على واجهة متحف المستقبل.

والفنانة الرائدة الدكتورة نجاة مكي الحائزة على الوسام الفرنسي للفنون والآداب، وأحد مؤسسي جمعية الإمارات للفنون التشكيلية الدكتور محمد يوسف، والمصمم عبدالله الملا الذي شارك في بينالي لندن للتصميم السنة الماضية، والفنانة متعددة التخصصات ميثاء حمدان، والمصمم المعروف خالد الشعفار والفنانة التشكيلية الشهيرة ريم الغيث.