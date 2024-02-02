أسبوع دبي للموضة.. برنامج حافل بعروض استثنائية

يعود أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 يوم غدٍ، مع برنامج حافل من عروض الأزياء الاستثنائية والفعاليات الحصرية التي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة، إلى جانب نيويورك وباريس ولندن وميلانو.

وتشهد النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة مشاركة نخبة من علامات الأزياء الرائدة والمواهب الصاعدة من المنطقة والعالم، حيث سيكون حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، المقرّ الرئيسي لمعظم فعاليات هذه النسخة مع إقامة فعاليات مختارة في مواقع مختلفة ضمن دبي.

ونجحت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة في جذب اهتمام عشاق وخبراء الموضة من كافة أنحاء العالم بعد الإعلان عن موعدها الجديد على اللوحات الإعلانية الشهيرة في ساحة ((تايمز سكوير)) في نيويورك.

حيث يفتتح أسبوع دبي للموضة موسم الموضة العالمي للمرة الأولى مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد وانطلاقه قبل أسابيع الموضة العالمية.

ويكشف أسبوع دبي للموضة عن برنامج جديد لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، حيث يفتتح فعالياته مع عرض رفيع المستوى لعلامة ((Rizman Ruzaini))، التي تألقت بأحد تصاميمها أيقونة عالم الموضة نعومي كامبل خلال فعاليات الموسم الثاني من أسبوع دبي للموضة الذي أقيم في أكتوبر الماضي، ويكون الختام مع عرض أزياء علامة ((Designers&US)) القائمة في حي دبي للتصميم.

ويلي استعراض تشكيلة العلامة الشهيرة عروضاً لنخبة من المصممين الموهوبين والعلامات الرائدة، بما في ذلك ((Anaya)) و((Hummariff)) و((Maison Sara Chraibi))، وهي من العلامات المشاركة في أسبوع باريس للموضة.

والتي تشارك في هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى، إضافةً إلى كل من ((Choice)) و((Riva)) و((Selfmade)) و((Michael Cinco)) و((Zeena Zaki x Tryano)) و((Reborn)) و((Zey-ye)) و((American Rag Cie X Fad Dubai)) و((Emergency Room)) و((Adolfo Dominguez)) و((Designers&US)).

كما يشارك أعضاء لجنة المصمّمين في أسبوع دبي للموضة تشكيلاتهم المميزة، بما في ذلك كل من ((BLSSD)) و((Lama Jouni)) و((Dima Ayad)) و((Mrs Keepa)).

مكانة

وفي هذا الصدد، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: ((تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وجهة عالمية للموضة والأزياء، حيث يَعِد موسم خريف وشتاء 2024 – 2025 ببرنامج حافل يسلّط الضوء على أحدث اتجاهات القطاع من خلال إبداعات المصممين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بالإضافة إلى استعراض التنوع والحيوية التي يمتاز بها قطاع الموضة في دبي)).

وأضافت: ((تتميز هذه النسخة عن سابقاتها بتوزع فعالياتها على مواقع مختلفة في دبي مع تركّز الفعاليات الرئيسية في حي دبي للتصميم. وسيسهم تقريب موعد الفعالية وبرنامجها الجديد في تعزيز فرص التعاون وتوسيع قاعدة الجهات الراغبة بالشراء من المصممين المشاركين.

، في الوقت نفسه الذي تسهم فيه في الارتقاء بتجربة عشاق الموضة القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تؤكد هذه البيئة المبتكرة والداعمة التي يوفرها أسبوع دبي للموضة مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للموضة والإبداع)).

ومن جانبه، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: ((يكتسب أسبوع دبي للموضة أهمية متزايدة بين أسابيع الموضة العالمية مع كل نسخة جديدة. وسيسلّط كل عرض الضوء على ما يمتاز به قطاع الموضة في دبي من مواهب فريدة وجرأة وإبداع. ن

تطلع إلى ترك بصمة راسخة مع برنامجنا الجديد الذي يتضمن فعاليات متنوعة سيجري تنظيمها في مواقع مختلفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للموضة وعاصمة للإبداع على مستوى العالم تماشياً مع رؤية مجلس الأزياء العربي)).

فعاليات

وبينما يكون حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم المركز الرئيسي لفعاليات أسبوع دبي للموضة، يستعرض بعض المصممين تشكيلاتهم الفريدة للمرة الأولى في مواقع أخرى ضمن دبي، بما في ذلك عرض أزياء علامة ((Mrs Keepa)) في ((سوذبيز دبي)).

كما سيكون الضيوف على موعد مع مجموعة غنية من الفعاليات الحصرية وفعاليات إطلاق التشكيلات المصغرة في مختلف أنحاء الإمارة إلى جانب عروض الأزياء الرئيسية.

وتتضمّن بعض هذه الفعاليات إطلاق تشكيلة Emergency Room X NOTHING المصغرة وإطلاق مجموعة حصرية لعلامة ((بلعربي)) في متجر ((بلومينغديلز)) الشهير.

بالإضافة إلى حفل دار ((ETRO)) وجلسات حوارية شيّقة يشارك فيها متحدثون من مجلس الأزياء العربي وشركة ((Meta)). وستضم جلسات Thread Talks 2.0 متحدثين بارزين لمناقشة مواضيع وعناوين مهمة على غرار ((أزياء بلا حدود:

بحث في الاتجاهات العالمية والهوية المحلية)) و((تأثير خيارات الأزياء والإطلالة على سلوك الأفراد))، وحلقة نقاش مع أسامة الشابي حول ((كيفية التعامل مع قطاع الموضة على نطاق عالمي)).

ويولي أسبوع دبي للموضة كذلك اهتماماً خاصاً بالجانب التجاري لمثل هذه الفعاليات ضمن قطاع الأزياء عبر تنظيم وجبة غداء مبكر مخصصة للجهات الراغبة بالشراء وتوفير كافة التفاصيل الخاصة بتلك الجهات، لتمكين المصممين المشاركين في أسبوع دبي للموضة من التواصل بشكل مباشر مع الجهات المحلية والدولية الراغبة بالشراء.

ويستقطب أسبوع دبي للموضة، مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد وانطلاقه قبل أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، نخبة عالمية من الشركاء والجهات ذات الأثر الاجتماعي الملحوظ والزوار من حول العالم، في ظلّ مشاركة حشد كبير من وسائل الإعلام والجهات الراغبة بالشراء والآتية للاستمتاع برؤية التشكيلات الجديدة لهذا الموسم.