مكتبة محمد بن راشد و«ندوة الثقافة» تعززان تعاونهما

وقعت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم وندوة الثقافة والعلوم، ممثلة في نادي الإمارات العلمي، اتفاقية تعاون في مجالات دعم وتشجيع البحث العلمي ونشر المعرفة والثقافة بهدف استثمار طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم العلمية والتكنولوجية تماشياً مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز القطاع الثقافي والعلمي.

حضر توقيع الاتفاقية معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي رئيس جامعة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من كلا الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد المزروعي: ((إن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤيتنا لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الثقافية والعلمية في الدولة بما يدعم خططنا المستدامة والمستقبلية لإثراء البيئة العلمية والثقافية لمجتمعنا، من خلال التزامنا بتوفير فرص تعليمية وتدريبية مبتكرة للشباب تسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والتقنية.

بما يتماشى مع رؤية وتوجهات القيادة في بناء مستقبل معرفي مستدام وجيل جديد يواكب المتغيرات المتسارعة التي تفرضها علينا متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وبما يدعم استراتيجية دولة الإمارات للنهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة)).

برامج

وأضاف: ((من خلال تعزيز التعاون مع المؤسسات، نتمكن من تقديم برامج وأنشطة متنوعة ومبتكرة تلبي متطلبات واحتياجات الشباب وتطوير مهاراتهم العلمية والتكنولوجية؛ ما يعزز من دور المكتبة بوصفها مركزاً تعليمياً وتثقيفياً متطوراً.

كما يسهم هذا التعاون في دعم القدرات الإبداعية للشباب وتوجيههم نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا؛ ما يسهم في تحقيق تطلعات دولة الإمارات في تطوير القطاع الثقافي والعلمي، وتحقيق التقدم والازدهار وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل)).

من جانبه، أكد بلال البدور ((أن هذه الاتفاقية تعد بوابة مهمة للدخول إلى المجتمع، حيث تمثل فرصة لنادي الإمارات العلمي لتقديم نفسه إلى الجمهور من خلال هذه البوابة، كما تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المتطلعين إلى إثراء معارفهم وصقل مهاراتهم العلمية والتكنولوجية))، مضيفاً:

((يعكس التزامنا بدعم البحث العلمي ونشر الثقافة إيماناً راسخاً بأهمية استثمار طاقات الشباب وتنميتها بوصفها أساساً لمستقبل مزدهر يواكب رؤية الإمارات في تعزيز ريادتها الثقافية والعلمية)).

جيل جديد

وتابع: ((تجسد هذه الشراكة قمة التعاون المشترك نحو إنشاء مجتمع معرفي يقوم على أسس الابتكار والإبداع، حيث تلتقي الجهود لبناء جيل جديد قادر على مواجهة تحديات العصر بكفاءة وفعالية، وتحفيز الفضول العلمي وتعزيز الاهتمام بالبحث والتطوير لدى الأجيال الجديدة)).

وتهدف اتفاقية التعاون إلى وضع استراتيجية عمل مشتركة للاستفادة من مختبر الروبوتات بشكل يضمن تعزيز التفكير الإبداعي والتعلم والتفاعل مع التكنولوجيا والروبوتات لأكبر عدد من الأطفال والشباب من رواد مكتبة محمد بن راشد من خلال البرامج والورش المستمرة على مدار العام.

كما ستسهم هذه الاتفاقية في إتاحة الفرصة لروّاد مكتبة محمد بن راشد لاكتساب مهارات في بناء الروبوتات وبرمجتها والتحكم بها وتصميم وإنشاء مشاريعهم الخاصة باستخدام الروبوتات، إلى جانب إكسابهم المهارات المتعلقة بقطاع العلوم والتكنولوجيا وتطوير قدراتهم تمهيداً لمشاركتهم في مسابقات وتحديات محلية ودولية.