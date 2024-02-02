تجارب خيالية في معرض «القصص المصورة»

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، عن أبرز عشر تجارب وأنشطة خلال دورة عام 2024، التي تُقام بين 9 و11 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وسيكون الجمهور على موعد مع أوقات لا تُنسى خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث توفر الفعالية تجارب وأنشطة تناسب مختلف الأعمار.

مقابلات

ويمكن لزوار المعرض الاستمتاع بلحظات لا تُنسى برفقة أبطالهم ومشاركتها مع عائلتهم وأصدقائهم، حيث تتيح لهم منطقة مقابلة النجوم فرصة مقابلة المشاهير وممثلي الأصوات المفضلين لديهم.

وتجمع دورة عام 2024 من المعرض عدداً من الأسماء الشهيرة، تتضمن إيناكي جودوي وتاز سكايلر (ون بيس)، وجيمس وأوليفر فيلبس (هاري بوتر)، وتيمويرا موريسون (ستار وورز)، وفرانك ويلكر وبيتر كولين (ترانسفورمرز)، وتروي بيكر (ذا لاست أوف أس).

كما يحظى الحاضرون بفرصة لقاء مبدعي أشهر شخصيات القصص المصورة والتعرف عليهم، إلى جانب مجتمع من محبي هذا العالم وشخصياته. وتتضمن دورة هذا العام مجموعة من أشهر الفنانين، من بينهم ستيف مكنيفن (مارفل سيفيل وور، وأولد مان لوجان، ونيو أفنجرز)، وإيفان ريس (جرين لانترن، وتين تايتنز، وسوبرمان)، ومارك بروكس (باتمان، وإمورتال إكس مين، وفانتاستيك فور).

تطلعات

وتلبي القرية اليابانية، التي أُضيفت حديثاً إلى دورة هذا العام من المعرض، جميع تطلعات عشاق الرسوم المتحركة الراغبين بعيش تجربة تجمع أنشطة يابانية تقليدية وعصرية، ما يوفر تجربة ثقافة بوب يابانية حقيقية في المعرض.

كما يمكن للجمهور استكشاف ممشى الفنانين، والاستمتاع بأنشطة وعروض ترفيهية حية مع أشهى المأكولات في فستيفال بلازا، تسوق منتجات ومقتنيات حصرية، وحضور مقابلات المشاهير والجلسات المجتمعية في المنصة الرئيسية، ومشاهدة عروض الكوسبلاي.