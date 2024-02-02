«الإمارات للآداب» يطلق البرنامج الأدبي الإرشادي المتفرد

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن ((الفصل الأول: زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصدّيقي للكتّاب)) لعام 2024؛ البرنامج الأدبي الإرشادي المتفرد في المنطقة الذي يأخذ بيد الكتّاب على المسار الصحيح، ويفتح لهم آفاق النشر العالمية.

تمنح الزمالة، التي تُقام للمرة الثالثة، الفرصة لأفضل الكتّاب في منطقتنا للاستفادة من خبرات كبار الكتّاب العالميين وخبراء صناعة النشر. ويتلقى المتأهلون العشرة، الذين تم اختيارهم من ضمن 100 متقدم، تدريباً فردياً مكثفاً.

إضافة إلى الورش والندوات التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة للوصول إلى العالمية. يستهدف البرنامج والمقام تحت إشراف مؤسسة الإمارات للآداب الكتّاب الجادين، الذين يسعون لنشر رواياتهم (روايات البالغين، وأدب اليافعين والناشئة)، ويتطلعون إلى الارتقاء بحرفتهم الروائية والوصول بها إلى مستوى عالمي على أن يكون عمر المتقدم عند تقديم الطلب، 18 عاماً أو أكثر.

وتنحصر المشاركات الأدبية في الأعمال الروائية باللغتين الإنجليزية أو العربية. ويتاح للمتقدمين الناجحين تصميم البرنامج بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، إذ يمكنهم التدرب على أدب الجريمة، أو الأعمال الروائية التاريخية، أو أي نمط أدبي يختصون فيه.

مجموعة بارزة الجدير بالذكر أن مجموعة صديقي القابضة أبرمت شراكة مع مؤسسة الإمارات للآداب في عام 2021 لمدة خمس سنوات لتأسيس زمالة للكتابة تسهم في تقديم مجموعة بارزة من الكتّاب المقيمين في الإمارات، وفي نشر أعمالهم على مستوى العالم، وقد بدأ البرنامج يؤتي ثماره بالفعل.

فقد وقعت سارة حمدان، خريجة السنة الأولى من الزمالة، عقداً لنشر كتابين مع دار ((هنري هولت وشركاه)) الأمريكية، وهي دار مرموقة عالمية نشرت أعمال كبار الأدباء، مثل هيلاري مانتل، وطوني موريسون، وليان موريارتي. وسوف يتم نشر روايتها الأولى ((ماذا سيقول الناس؟)) في عام 2025.

وخلال أمسية المهرجان تم الإعلان عن 10 متأهلين لبرنامج ((الفصل الأول: زمالة مؤسسة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب)) لعام 2024؛ وهم على التوالي: علي الشعالي تم اختياره من قِبل جلال برجس، وإلين ستيل تم اختيارها من قِبل كلير ماكنتوش، إلى جانب فاطمة العوضي تم اختيارها من قِبل يرسا سيجوراروتير، مبينة محمد تم اختيارها من قِبل جريج موس.

وكذلك نادية حسين تم اختيارها من قِبل أفني دوشي، عمر عصفور تم اختياره من قِبل ألوين هاملتون، بالإضافة إلى برارثنا دانج تم اختيارها من قِبل آلي سباركس، شارون أروبارايل تم اختيارها من قِبل سونا شارايبوترا، إلى جانب كل من سهى نجار تم اختيارها من قِبل إيمان حميدان، وتمريز إنعام تم اختيارها من قِبل كورتيس سيتنفيلد.

40 ساعة

من جانب آخر يعد البرنامج والذي يمتد لعام كامل، لكل الكتّاب المنتسبين أول زمالة عالمية نموذجية للكتّاب الطموحين في المنطقة، ويتطلع إلى الارتقاء بمهارات الكتّاب إلى مستوى رفيع يتيح لهم تبوء مكانة مرموقة في عالم الكتابة والتواصل مع وكلاء الأدب والناشرين في جميع أنحاء العالم.

وذلك عبر طرحه لـ 6 جلسات إرشاد فردية مدة كل منها 60 دقيقة، يتم الاتفاق على وقتها وتاريخها بين الكاتب والمرشد، إلى جانب أكثر من 40 ساعة من الحوارات الثقافية الأكاديمية مع الخبراء وكبار الكتاب أبرزهم: آلي سباركس، وألوين هاملتون، وأفني دوشي، وكلير ماكنتوش، وكيرتس سيتنفيلد، وجريج موس، وإيمان حميدان، وجلال برجس، وسونا شارايبوترا ويرسا سيجورادوتي.

والتي تهدف إلى تقديم توجهات ملهمة خلال عملية تنفيذ المشروع الأدبي في كافة مراحله إلى أن يصل إلى مرحلة النشر والحملات الترويجية، كما يكفل البرنامج للمنتسبين حضور ورش الكتابة الإبداعية بشكل شهري خلال أيام السبت وبحضور شخصي، وأحياناً عبر الإنترنت.

وحول أهمية البرنامج في إثراء مشهد الكتابة الإبداعية في دولة الإمارات، أكدت أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن البرنامج يمتلك القدرة الاحترافية لتغير حياة الكتّاب وتنمية مهاراتهم الإبداعية من خلال منح الكتّاب في دولة الإمارات فرصة في عالم النشر العالمي.

وأشارت إلى أن الكتّاب الذين يرشدون الكتّاب في برنامج الزمالة أبدوا إعجابهم بالمستوى الرفيع للمرشحين للزمالة، مما جعل عملية الاختيار غاية في الصعوبة.