الروايات المحلية الناجحة تضلّ طريقها إلى السينما

تحتل الحكاية الجزء الأكبر والأساسي من أي عمل سينمائي أو درامي، ففيها الحبكة والأحداث، وعلى أساسها تلعب الشخصيات أدوارها المكتوبة لها، ولولاها لما وُجد العمل الفني من الأساس.

وتزخر دولة الإمارات بوجود العديد من الكتّاب الإماراتيين والعرب وحتى الأجانب الذين وصلوا برواياتهم وقصصهم إلى العالمية، واضعين بصمة واضحة في هذا الجانب، وفاتحين المجال أيضاً أمام أعمال سينمائية أو درامية مميزة ومبدعة، لكن إلى أي حد يستفيد صنّاع السينما من هذه الروايات والروائيين، وهل بينهما حوار متصل وتعاون مشترك فعلياً؟

على هامش مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الحالية ناقشت ((البيان)) هذه القضية مع أصحاب العلاقة، حيث قالت المخرجة الإماراتية نجوم الغانم: ((في البداية علينا أن نسأل أين السينما، وأين الأدوات، لدينا العديد من النصوص الأدبية والروايات وعبر التاريخ كانت هذه النصوص الأدبية الثرية والروايات هي التي تغني السينما، ونحن دائماً بحاجة إلى هذا الغنى الموجود في الرواية لننقله إلى السينما)).

زخم

وأشارت إلى أن ما يواجهه صنّاع السينما أن الإنتاج السينمائي بات قليلاً كونه مكلفاً جداً ولديه العديد من التحديات، ولكي يتم إنتاج أعمال روائية جيدة بزخمها الموجود نحتاج إلى أفلام طويلة تناسب المعالجة الروائية الموجودة.

لذا نحن بحاجة إلى إمكانيات ليست محصورة على المادة أو التمويل فقط على الرغم من أنها المشكلة الأبرز، لكننا أيضاً بحاجة إلى إمكانيات بشرية وفنية ورؤى سينمائية ترفع من قدر هذا السرد الموجود في الروايات.

وحول ما إذا كانت الدراما التلفزيونية تحظى بالنصيب الأكبر من تلك الروايات، أكدت الغانم أن الدراما كانت بمثابة ((الطفل المدلل)) لسنوات طويلة، وكانت تحظى بالفعل بنصيب الأسد من الروايات الجيدة، لكنها ترى أنه بعد دخول المنافسين الجدد الممثلين في ((المنصات المختلفة)) التي تقدم محتوى من كافة أنحاء العالم وبكل اللغات التي لم تعد مقتصرة فقط على الأفلام الأجنبية أي ما يقصد به ((الأمريكية والإنجليزية)) بل تعدتها إلى الأفلام الكورية وغيرها من اللغات واللهجات التي بات الجمهور يميل إليها أكثر من العربية.

مشيرة إلى أن الجمهور بات أمام خيارات كثيرة ومتعددة ويستطيع أن يختار من بين كل هذا الكم المطروح من القصص والروايات والمحتوى المقدم على تلك المنصات التي تلبي بالفعل ما يريد أن يشاهده.

عوامل

وأضافت: ((كل تلك العوامل حتماً ستضع السينما الإماراتية والخليجية في مأزق كبير سواء مع الرواية أو مع إنتاج الأفلام بشكل عام، ويتعين على صنّاع السينما والمهتمين بها الانتباه إلى أن المشاهد بات ذكياً جداً ويعرف كيف ينتقي ويختار القصص الجميلة والمتنوعة التي تلبي ذوقه، ولم يعد يكتفي بمجرد حكايات عادية تروى عبر أفلام أو دراما مهما كانت جنسيتها)). وقالت المخرجة والمنتجة هناء كاظم:

((أنجزت العديد من الأفلام الطويلة، وحاولت كثيراً أن أقوم بتحويل العديد من الروايات الجميلة الموجودة في الدولة سواء لكتّاب محليين أو عالميين، إلا أنني اكتشفت أن هذا يتطلب مجهوداً كبيراً جداً ويصعب تنفيذه، وعملت مع العديد من الفرق المختصة على القيام بورش عمل لكتّاب الرواية كي يتمكنوا من تحويل رواياتهم إلى سيناريوهات تصلح للأفلام، إلا أن أنني لم أصل إلى نتيجة حقيقية)).

وأشارت إلى وجود فجوة كبيرة بين كتّاب الروايات وصانعي السيناريو والسينما، على الرغم من وجود هذه الصناعة المختصة على مستوى العالم والتي تلاقي إقبالاً كبيراً من الكتّاب إلا أنها للأسف غير متوفرة بالشكل المطلوب في الدولة، متمنية أن تكون هناك جهات مختصة للاهتمام بالكتّاب الذين ينتجون روايات ناجحة لتمكينهم من تحويلها إلى سيناريوهات قابلة للتنفيذ سواء على شاشات السينما أو التلفزيون.