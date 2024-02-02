توزيع جوائز مسابقة «الشعر للجميع»

استضاف مهرجان طيران الإمارات للآداب حفل توزيع خاصاً للاحتفاء بالفائزين بمسابقة ((الشعر للجميع)) وتكريم جهودهم، التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتمنح المسابقة السنوية الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً، الفرصة لإظهار مهاراتهم في الأداء الشعري من خلال رؤاهم المتفردة للقصائد المفضلة.

وقد ضمّت لجنة التحكيم المختصة نخبة من شعراء المهرجان، هم أمل السهلاوي وجاسم العبيدلي وعائشة السيفي ومحمد الحبسي للفئة العربية وإي إف هارولد ودانا دجاني وروجر ماجوف ونجوين فان كوي ماي للفئة الإنجليزية، فقامت بتقييم المشاركين واختيار الفائزين.

استقطبت مسابقة ((بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع)) مجموعة كبيرة من المشاركات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتنافس الطلبة في الفئات العمرية: 8 - 13 عاماً، و14 - 18 عاماً، واستجابةً للنجاح الكبير الذي حققته في العام الماضي، تستمر المسابقة هذا العام بتقديم فئة أصحاب الهمم.

في دورتها السابعة، تواصل مسابقة ((بنك الإمارات دبي الوطني - الشعر للجميع)) التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، ترسيخ مكانتها كإحدى أهم المسابقات الشعرية في الدولة.

وفي هذا الصدد، أعرب معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني، عن سعادته بالمسابقة، قائلاً: ((كوننا بنكاً محلياً، فإننا نفخر بتراثنا، ونلتزم بتعزيز مكانة إلقاء الشعر في المجتمع الإماراتي. وتأتي مسابقة (الشعر للجميع) تعبيراً عن التزامنا بالمساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتحفيز الأجيال الشابة على الاهتمام بالشعر وتعلمه وإتقانه)).

وأضاف: ((أبرز ما في هذه المبادرة هو أن نرى الحماس والشغف على وجوه اليافعين تجاه الشعر والأداء. فهذه المسابقة تمنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم، وتساهم في صقل مهاراتهم في فن الشعر)).. ومن المبادرات الهامة الأخرى التي يحتفي بها المهرجان، مبادرة ((أصوات أجيال المستقبل)).

والتي ستطلق مجموعتها الرابعة من مختارات القصص الفائزة، ومسابقة ((أر جي إس دبي للأطفال)) لكتابة الرسائل الخطية؛ ومسابقة بنك الإمارات دبي الوطني ((الشعر للجميع))، وكأس ((شيفرون)) للقرّاء، وجائزة أمناء مكتبات المدارس السنوية، وجائزة ((الفطيم)) للكلمة المصوّرة إضافة إلى الإعلان عن الكتّاب المتأهلين للدورة الثالثة من برنامج ((الفصل الأول - زمالة الإمارات للآداب وصِدِّيقي للكتّاب)).