إسماعيل القرقاوي يطمئن على تحضيرات منتخب السلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة منتخب السلة في معسكره بخورفكان، واطمأنّ على سير المعسكر والتحضيرات للمرحلة النهائية الآسيوية التي سيفتتح الأبيض مبارياته فيها يوم 23 فبراير الجاري بلقاء نظيره البحريني في المنامة، على أن يخوض ثاني مبارياته في دبي 26 الجاري أمام المنتخب السوري ثم يلتقي بنظيره اللبناني في مرحلة لاحقة، وطالب اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي اللاعبين بالاستفادة القصوى من المعسكرات الداخلية والخارجية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا.
وكان المنتخب أقام معسكره في خورفكان اعتباراً من الأحد الماضي ولمدة 4 أيام ويتوجه الاثنين المقبل إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتبعه معسكر آخر في تركيا للمدة نفسها يخوض خلالهما عدة مباريات تجريبية.
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