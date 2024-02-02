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إسماعيل القرقاوي يطمئن على تحضيرات منتخب السلة

2/2/2024 7:21:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة منتخب السلة في معسكره بخورفكان، واطمأنّ على سير المعسكر والتحضيرات للمرحلة النهائية الآسيوية التي سيفتتح الأبيض مبارياته فيها يوم 23 فبراير الجاري بلقاء نظيره البحريني في المنامة، على أن يخوض ثاني مبارياته في دبي 26 الجاري أمام المنتخب السوري ثم يلتقي بنظيره اللبناني في مرحلة لاحقة، وطالب اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي اللاعبين بالاستفادة القصوى من المعسكرات الداخلية والخارجية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا.

وكان المنتخب أقام معسكره في خورفكان اعتباراً من الأحد الماضي ولمدة 4 أيام ويتوجه الاثنين المقبل إلى صربيا لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتبعه معسكر آخر في تركيا للمدة نفسها يخوض خلالهما عدة مباريات تجريبية.

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