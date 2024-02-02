نزالان لجودو الإمارات في باريس «غراند سلام»

تستأنف، اليوم، منافسات بطولة باريس ((غراند سلام)) للجودو في نسختها الـ50، بمشاركة 621 لاعباً ولاعبة يمثلون 107 دول، من بينها 10 دول عربية.

ويشارك اليوم لاعبا المنتخب كريم عبداللطيف في منافسات ((وزن تحت 73 كجم)) أمام الفنلندي أولين فالتييري، وطلال شفيلي في ((وزن تحت 81 كجم)) أمام بطل إيطاليا جامبا جياكومو.

وفي منافسات الوزن الثقيل، أسفرت القرعة عن وقوع جريجوري أرام في ((وزن تحت 90 كجم)) مع الفائز من نزال لاعب منتخب تركمانستان اشيليد ميدالي والسويدي نيمان ماركوس.

كما سيخوض اللاعب ظافر آرام نزالاً في ((وزن تحت 100 كجم))، مع الفائز من مواجهة بطل طاجكستان ماجيدوف دجاجو وبطل جمهورية بنين دوسو يوفو، فيما يواجه عمر معروف في ((وزن فوق 100 كجم))، الفائز من نزال الصربي أنطونيو اوجيايس والجورجي اينا يشفيلي.

وشهدت الجولة الافتتاحية، في دورها التمهيدي لفئة الوزن الخفيف فوز لاعب المنتخب نارمند بيان على الفرنسي كيفن أزيما في ((وزن تحت 66 كجم))، بالقاضية في ((الزمن الإضافي)) ليواجه الأوزبكي تيلوفوف فخرالدين في دور الـ32 ويتفوق عليه فيتأهل إلى دور الـ16، وتعرضت اللاعبة بشيرات خرودي، للخسارة في منافسات ((وزن تحت 52 كجم)) أمام لاعبة طاجكستان مومينوفا أخيلية.

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