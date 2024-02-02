«دبي الرياضي» و«ديزرت فايبرز» يطلقان مبادرة للاستدامة بالملاعب

أطلق مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز مبادرة لتحقيق الاستدامة في الملاعب والفعاليات الرياضية بدبي، وتنظيم مباراة الاستدامة لفريق فايبرز للكريكت في استاد دبي الدولي اليوم.

وتدشين برنامج مدرسي للتعريف بالاستدامة ورياضة الكريكت في جميع المدارس بدبي بالتعاون مع شركة سبورتس سبيرت للفعاليات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأفرام غليزر مالك فريق ديزرت فايبرز الذي ينافس في بطولة دي بي ورلد العالمية للكريكت تي 20، وفيليب أوليفر الرئيس التنفيذي للفريق، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المدراء التنفيذيين في أندية دبي ومنظمي البطولات الرياضية في دبي.

سيسلط التعاون بين مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز الضوء على أنشطة الفريق، حيث سيتم تنظيم مباراة الاستدامة التي ستقام على استاد دبي الدولي اليوم والتي ستتضمن إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية في الملعب لأول مرة، وستشهد المباراة، أمام عمالقة الخليج، إعادة للمباراة النهائية للبطولة الافتتاحية عام 2023، وستقام المباراة بحضور إدارات الاستدامة لأكثر من 80 شركة إماراتية.

ويهدف التعاون بين مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز أيضاً إلى دمج جميع الألعاب الرياضية، وليس لعبة الكريكيت فقط، في رفع مستوى الوعي بالحاجة إلى الاستدامة، كما سيتم عقد أول قمة للاستدامة في الرياضة وحفل لتوزيع الجوائز بحضور أفرام جليزر، وسيتم الإعلان عن تفاصيل القمة في وقت لاحق.

جهود مشتركة

وقال سعيد حارب: ((اليوم نلتقي لتوحيد الجهود بين مجلس دبي الرياضي وفريق((ديزرت فايبرز)) من أجل تعزيز الاستدامة في الرياضة من أجل مستقبل الوطن والعالم، حيث تحتل الاستدامة مكانة كبيرة في نهج الحكومة الرشيدة .

وكذلك في عمل المجلس وتعد في مقدمة أهدافنا ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي 2024 - 2033، كما تحتل مكانة كبيرة في فريق((ديزرت فايبر))، ويسرنا أن نعلن عن توحد جهودنا مع هذا الفريق المتميز لدعم تطبيقات الاستدامة في ملاعبنا وبطولاتنا الرياضية، وتتضمن المبادرة أيضاً حملات توعية وتطبيقات عملية لجعل بطولاتنا ورياضتنا مستدامة وصديقة للبيئة)).

وأضاف حارب: ((تم تنظيم بطولات دولية في دبي طبقت معايير الاستدامة من بينها بطولة الجولة الأوروبية للغولف – الطريق إلى دبي، وكذلك سباق SAIL GP، واليوم سيتم إضافة بطولات جديدة في الكريكت بالتعاون مع))ديزرت فايبرز((.

كما سنعمل مستقبلاً على توسعة المبادرة لتشمل بطولات أخرى ومنشآت رياضية متعددة في مختلف الرياضات، ونحن حريصون على نشر ممارسة الرياضة وتعزيز مكانتها في المجتمع من أجل صحة وسعادة الجميع، ونحن حريصون كذلك على أن تكون للرياضة مساهمتها الفاعلة في مستقبل أخضر لكوكب الأرض كي ننعم جميعاً بحياة صحية وسعيدة لنا وللأجيال المقبلة)).

وتعليقاً على التعاون بين ديزرت فايبرز ومجلس دبي الرياضي، قال أفرام غليزر مالك ديزرت فايبرز: هذا يوم فخر لنا، ويوم تاريخي لفريق ديزرت فايبرز، بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستدامة في الرياضة، حيث يملك مجلس دبي الرياضي نهجاً متميزاً، ويسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة ذات الأهمية الكبيرة لكي نرسم سوياً طريقاً لتحقيق الاستدامة الرياضية يتعبه الآخرون.

وقال فيليب أوليفر، الرئيس التنفيذي لفريق ديزرت فايبرز:إن تعاوننا هو مزيج مثالي بين مؤسستين رياضيتين لهما أهداف مشتركة هي تسريع وتيرة الاستدامة في الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي على وجه الخصوص، والمساهمة في تحقيقها لتكون مستقبل الحركات الرياضية في العالم، ونحن في فريق ديزرت فايبرز ندرك أن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي سيمكننا من إحداث تأثير إيجابي في المجتمع .

مما يساعد في حماية البيئة من خلال ممارسة الرياضة والاستمتاع بها حالياً وفي المستقبل، إن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي في مجال الاستدامة هو تعاون منطقي لكلا الطرفين، ومن خلال تعاوننا معاً، سنعمل على إحداث تغيير ملموس من أجل الاستدامة في الرياضة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أتقدم بخالص شكرنا لشريكنا المحلي، سبورتس سبيريت للفعاليات، لتسهيل هذا التعاون المثير.

وأعرب سيف محمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سبورتس سبيريت للفعاليات، عن فخره الكبير بكونه جزءاً من التعاون بين مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز لدعم الاستدامة في الرياضة.

وقال:تتشرف سبورتس سبيريت للفعاليات بتسهيل هذا الجهد التعاوني، حيث نعمل كممثل رسمي لديزرت فايبرز في دولة الإمارات ، ونهدف معاً إلى إحداث تغيير إيجابي وإرساء سابقة للممارسات الواعية بيئياً في مجال الرياضة.

وأصبح ديزرت فايبرز أول فريق رياضي مقره دبي ينضم إلى إطار الأمم المتحدة للرياضة من أجل العمل المناخي، لذلك حرص مجلس دبي الرياضي على دعم مبادرة الفريق.

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