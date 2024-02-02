قرعة «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات» اليوم

تقام، اليوم السبت، قرعة بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، التي تنطلق في نسختها الثانية بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 11 فبراير الجاري، ضمن بطولات رابطة محترفات التنس فئة 500 نقطة.

يشارك في البطولة نخبة من أبرز لاعبات التنس على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة من المصنفات العشر الأوائل ضمن التصنيف العالمي لمحترفات التنس، في مقدمتهن نعومي أوساكا وإيما رادونكانو بطلتا الجراند سلام.

واللتان تم دعوتهما للمشاركة في المنافسات ببطاقة ((وايلد كارد))، إلى جانب الكازاخية يلينا ريباكينا، والنجمة التونسية أنس جابر المصنفة السابعة عالمياً، واليونانية ماريا ساكاري، واللاتفية يلينا أوستابينكو، وباربورا كريتشيكوفا من التشيك، والبرازيلية بياتريس حداد المصنفة الـ11، إذ تتطلع اللاعبات إلى الفوز بلقب البطولة ورفع الكأس في أبوظبي على خطى السويسرية بليندا بينسك حاملة لقب النسخة الأولى.

كما تضم قائمة المشاركات في منافسات البطولة السعودية يارا الحقباني وللمرة الأولى في تاريخها، حيث تعد الحقباني أول لاعبة سعودية على الإطلاق تفوز ببطولة تنس للمحترفات في عام 2022 عندما فازت على تمارا إرماكوفا لتحصد لقب بطولة مدينة عيسى في البحرين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن انضمام النجمة الصينية وانغ شي يو التي وقع الاختيار عليها لتكون صاحبة بطاقة الدعوة الأخيرة في القرعة الرئيسية، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين في الفردي، وبطلة منافسات الزوجي للناشئين في ويمبلدون.

وتنطلق مباريات البطولة بالتصفيات التأهيلية، وتستمر لمدة يومين، فيما تبدأ مباريات دور الـ32 اعتباراً من بعد غد الاثنين.

وتستهل النجمة التونسية العربية، أنس جابر، مبارياتها في البطولة يوم الأربعاء المقبل من دور الـ16 بعد أن جنبتها القرعة الأدوار التمهيدية ودور الـ32. وتشارك أنس جابر أيضاً في منافسات الزوجي بجانب اللاعبة نعومي أوساكا الحائزة على أربع بطولات جراند سلام، وذلك للمرة الأولى تلعب فيها النجمتان جنباً إلى جنب.

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