الإمارات والعراق في نهائي سلة الكراسي في «بارالمبية غرب آسيا»

تأهل منتخب الإمارات لكرة السلة للكراسي المتحركة، للمباراة النهائية في منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، بعد تغلبه على المنتخب البحريني في مباراة قوية ومثيرة بنتيجة 57-42، ليقابل المنتخب العراقي الذي فاز على المنتخب السعودي بنتيجة 59-40، في البطولة التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة، يتنافسون في 7 رياضات.

ويواصل العراق تصدره للترتيب العام للدورة، بواقع 34 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و8 برونزيات، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ23 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و23 ميدالية برونزية، وحلت السعودية في المركز الثالث بـ17 ميدالية ذهبية و22 فضية و9 برونزيات، ونالت البحرين 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و18 ميدالية برونزية.

وحصدت الأردن 6 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و3 برونزيات، وحققت سلطنة عمان 5 ميداليات ذهبية، و11 فضية و7 برونزيات، وحصدت سوريا 5 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات، وفازت قطر بـ4 فضيات و3 برونزيات، وحقق لبنان فضيتين وبرونزية.

وفي منافسات بطولة كرة الطاولة، حقق المنتخب السعودي 8 ميداليات ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين، كما حقق المنتخب العراقي 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية، ونال المنتخب السوري ميدالية فضية وأخرى برونزية، وفاز المنتخب الأردني بميدالية ذهبية، وميدالية برونزية.

أما في منافسات كرة الهدف فحقق المنتخب الأردني فوزاً على قطر بنتيجة 10-5، ليصعد لمواجهة المنتخب العراقي في النهائي بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 11-5.

واستقبل الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرابعة من ألعاب غرب آسيا البارالمبية، الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، وعبد العزيز محمد العنزي وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة والشباب، اللذين تفقدا مواقع المنافسات المختلفة.

ورفعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على كل ما قدمه سموه من دعم لأصحاب الهمم، معربة عن سعادتها بالتواجد في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، وموضحة أنّ الإمارات والشارقة بشكل خاص أصبحت تحتضن البطولات والألعاب الخاصة بأصحاب الهمم، في ظل ما توفره لهم الشارقة من تسهيلات كبيرة.

وقالت: ((كل الشكر لنادي الثقة ومجلس إدارته على استضافته مثل هذه البطولات العالمية والإقليمية وتوفيره كل التسهيلات لكل الوفود واللاعبين)). من جانبه أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أنّ الشارقة تحتل مرتبة عالمية متقدمة في تنظيم البطولات الدولية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم، لتحقيق أرقام جديدة وتأهيلية للمنافسات البارالمبية، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين والمتسابقين.

ومشيداً بالتواجد الإعلامي لتغطية الدورة. بدوره أعرب عبدالعزيز محمد العنزي، وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة والشباب بالمملكة العربية السعودية، عن فخره بالمستويات التي قدّمها جميع اللاعبين المشاركين على مدار أيام البطولة وخصوصاً اللاعبين السعوديين والتزامهم وحرصهم على إثراء البطولة من خلال النتائج المميزة، وتحقيقهم أكثر من 40 ميدالية مختلفة.

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