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كأس دبي الفضية للبولو تختتم اليوم

2/2/2024 7:21:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تختتم، اليوم، منافسات بطولة كأس دبي الفضية 2024 للبولو؛ إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية. وتجمع المباراة النهائية بين فريقي ((الإمارات)) و((الحبتور)) على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وتسبق المباراة الختامية إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي ((بنجاش)) و((ذئاب دبي كافو)).

وأشاد محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، بالفرق الأربعة المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من البطولة، مهنئاً إياها بالمستوى المتميز الذي قدمته خلال البطولة، منوهاً إلى أنه يعكس التطور الذي تشهده اللعبة بالدولة عامة والبطولة بشكل خاص، مضيفاً أن هذا النجاح يعود إلى تعاون الأندية والفرق مع اللجنة المنظمة وتضافر جهود الجميع.

كما أعرب الحبتور عن أطيب أمنياته للفرق الأربعة المشاركة في مباراتي الختام اليوم بالتوفيق والنجاح في تقديم عروض ترضي به طموحاتها وتسعد جماهير اللعبة التي حرصت وتحرص على الحضور.

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