إعلان قائمة «أبيض الشاطئية» للمونديال الخميس

يعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، الخميس المقبل، قائمة المنتخب النهائية المكونة من 12 لاعباً، للمشاركة في كأس العالم للشاطئية ((الإمارات 2024))..

وذلك عقب مباراة المنتخب الودية أمام نظيره البيلاروسي المقررة في اليوم ذاته.

ويخوض ((أبيض الشاطئية)) حالياً، المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده لمنافسات ((مونديال الشاطئية))، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، على ملعب البطولة الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً.

وأوضح بدر حارب مدير منتخبنا أن الهدف من المباريات التجريبية قبل انطلاق المونديال هو تدعيم النواحي التكتيكية ووضع اللمسات النهائية على طريقة أداء المنتخب خلال منافسات كأس العالم وقال:

المباريات فرصة إعداد قوي من خلال الاحتكاك مع مدارس كروية ذات طابع مميز على خريطة كرة القدم الشاطئية، مثل المنتخبين الروسي والبيلاروسي أصحاب الأداء القوي، علاوة على أن تجربة المنتخب المكسيكي هي محاكاة للمواجهة المنتظرة أمام منتخب الولايات المتحدة في مرحلة المجموعات في ظل تقارب المستويات بينهما.

وتضم المجموعة الأولى في المونديال، منتخبات الإمارات ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا، ويفتتح منتخبنا منافسات البطولة بمواجهة نظيره المصري يوم 15 الجاري. وأكد مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز سيقلص قائمة المنتخب إلى 12 لاعباً فقط، وفق لوائح البطولة.

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