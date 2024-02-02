مارسيلو برولي مدرباً للمنتخب الأولمبي خلفاً للإسباني سيلفا

تعاقد اتحاد الكرة، مع المدرب مارسيلو برولي من أوروغواي، لقيادة منتخبنا الأولمبي في الفترة المقبلة، خلفاً للإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب السابق، ووجه الاتحاد الشكر إلى سيلفا متمنياً له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

ويملك المدرب مارسيلو برولي ((45 عاماً)) سيرة ذاتية مميزة، وبدأ مسيرته التدريبية مساعد مدرب لفريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروغواي، ثم مدرباً لفريق الشباب في نادي أتلتيكو بينارول الأوروغوياني وقاده لتحقيق لقب ((كوبا ليبارتادوريس للشباب)) في 2022، وتولى تدريب منتخب أوروغواي للشباب، وحقق معه لقب وصيف بطولة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً في 2023، وفي العام نفسه قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، التي أقيمت في الأرجنتين بعد الفوز على منتخب إيطاليا بهدف دون مقابل.

الجدير بالذكر أن الفترة المقبلة تشهد مشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في قطر من 15 أبريل إلى 3 مايو المقبلين، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات إفريقيا في الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد.

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