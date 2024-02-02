البطائح وبني ياس في بروفة ودية

يستضيف البطائح، اليوم، فريق بني ياس، في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف المباريات الرسمية في دوري أدنوك للمحترفين، وتعدّ التجربة هي الثالثة لـ((الراقي)) في فترة التوقف بعد خوض تجربتين سعوديتين أمام الطائي وضمك.

ويواصل فريق البطائح تحضيراته على الملعب الفرعي بمشاركة جميع لاعبيه باستثناء ديني بورغيس الذي يشارك مع منتخب بلاده الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا في أبيدجان.

ويحتل البطائح المركز السابع برصيد 16 نقطة يليه بني ياس في المركز الثامن بالرصيد ذاته، ويواجه ((الراقي)) فريق الإمارات في الجولة 13 لبطولة الدوري، فيما يلتقي ((السماوي)) مع عجمان في الجولة ذاتها.

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