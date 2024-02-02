إنجاز تاريخي .. الأردن في المربع الذهبي لكأس آسيا

حقق منتخب الأردن لكرة القدم إنجازاً تاريخياً، أمس، بوصوله للمرة الأولى إلى المربع الذهبي لكأس آسيا، المقامة حالياً في الدوحة، بتغلبه على طاجيكستان 1 - 0 في دور الثمانية.

وجاء الهدف من ((نيران صديقة)) عن طريق مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف بخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66 بعد أن اصطدمت الكرة الرأسية لمدافع الأردن عبدالله نصيب به وتحولت إلى الشباك.

وكانت أفضل نتيجة لـ((النشامى)) بلوغه دور الـ 16 للبطولة في نسختي الصين عام 2004 وقطر عام 2011. وقال مدرب الأردن حسين عموتة بعد المباراة ((بدأنا المباراة بنية واضحة للفوز. كنا الفريق الأفضل من خلال السيطرة والفرص التي صنعناها)).

وتابع: ((بلغنا الدور نصف النهائي خلافاً للتوقعات التي سبقت البطولة ويتعيّن علينا أن نُسخّر جميع الإمكانات للذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة)).

وتقام اليوم مباراتان في دور الثمانية للبطولة، وتأمل قطر في مواصلة حملة الدفاع عن اللقب عندما تصطدم بمنتخب أوزبكستان يسبقها مواجهة من العيار الثقيل بين اليابان وإيران.

ويأمل ((العنابي)) تحقيق فوزه الثاني عشر توالياً في النهائيات القارية، بعدما حقق العلامة الكاملة حتى الآن في مبارياته الأربع في النسخة الحالية، ووصل منتخب قطر لدور الثمانية بالفوز على فلسطين 2 - 1، فيما تغلب أوزبكستان على تايلاند بالنتيجة نفسها. ويلتقي إيران واليابان، في مباراة قوية وتفوق منتخب ((الساموراي)) على منافسه 3 - 0 في نصف نهائي النسخة الأخيرة من كأس آسيا.

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