«كأس محمد بن راشد للصقور» يتوج أبطال «العامة مُلاك»

اختتمت في دبي مسابقة فئة ((العامة مُلاك))، التي دشنت منافسات ((كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور))، التي امتدت على مدار أربعة أيام متواصلة، عبر 28 شوطاً، بمشاركة نحو 900 طير، وهي البطولة الكبرى لرياضة الصيد بالصقور على صعيد عدد الأشواط، وقوة المشاركين، والجوائز المالية التي تزيد على 23 مليون درهم.

وجاء ختام فئة ((العامة مُلاك)) ضمن البطولة، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، مع أشواط بيور جير.

والتي شهدت تفوق سيف غانم آل علي، في شوط رمز الفرخ، بالطير ((بي 2)) بزمن 19.087 ثانية، يليه مبارك النيادي، بالطير ((62)) بـ 19.237 ثانية، ثم سعيد الفلاسي، بالطير ((عنفوان)) بـ 19.531 ثانية.

وكسب راشد الهاجري شوط رمز الجرناس بالطير ((بي 52))، بزمن 19.911 ثانية، يليه فهد محمد المنصوري، بالطير ((ربدان)) بـ 19.996 ثانية، ثم حمد الفلاسي، بالطير ((دانات)) بـ 20.259 ثانية.

وفي أشواط القرموشة تمكن عابد الفلاحي من تحقيق رمز الفرخ بالطير ((جي 12))، بزمن 19.256 ثانية، تلاه بالمركز الثاني حمد الكندي، بالطير ((فضة)) بـ 19.309 ثانية، ثم أحمد الشدي، بالطير ((44)) بـ 19.411 ثانية.

وشهدت أشواط الرمز للقرموشة جرناس تفوق ناصر المنصوري، بالطير ((اليمامة))، بزمن 19.880 ثانية، تلاه سعيد الفلاسي، بالطير ((غيهبان)) بـ 19.910 ثانية، ليعود ناصر المنصوري، ويحقق المركز الثالث بالطير ((قمرا)) بـ 20.089 ثانية.

وتنطلق اليوم أشواط فئة العامة مفتوح، لمدة أربعة أيام، وتقام منافسات ((جير شاهين)) في اليوم الأول، و((جير تبع)) في اليوم الثاني، ((بيور جير)) باليوم الثالث، والقرموشة في اليوم الرابع، بمجموع 28 شوطاً. وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن دعم القيادة عزز قيمة هذا الحدث البارز على مستوى المنطقة.

ضمن رياضات الصيد بالصقور، بتشرفه بحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما ضاعف أهميته، والإقبال عليه، مع سعي الصقارين للمشاركة بأفضل ونخبة الصقور لديهم، بهدف التفوق والوجود على منصة التتويج.

وقال: ((البطولة تسهم في دعم رياضة الصقور والرياضات التراثية عموماً والارتقاء بها، وتعزيز دورها المجتمعي المهم، لتحفيز الأبناء على السير على درب الأجداد والآباء في الحفاظ على هذا الموروث الشعبي، الذي نفتخر به ورعايته وتطويره)).

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