الخيام ورباعياته «2-2»

توارد على ترجمة رباعيات الخيام - كما أسلفنا - جمع من الأدباء، والمترجمين الأذكياء، غير أن فتى إماراتياً تعلق قلبه منذ وقت مبكر فيها، إنه محمد صالح القرق ((1936 – 2020)).

أديب وشاعر إماراتي من مواليد دبي، تعلم تعلماً ذاتياً، فلم تكن ثمة مدارس في دبي آنذاك، فكان يختلف إلى الكتاتيب، وكانت له عناية في اقتناء الكتب، فتوفر له من ذلك مكتبة غنية بالمراجع والمصادر.

وكان مدمناً على حضور اللقاءات الأدبية، والاستماع إلى المحاضرات العلمية، واتصل بعدد من الأدباء، وأعلام الفكر، ودهاقنة القصة والرواية، خالدي الذكر؛ أمثال نجيب محفوظ، وحسين نصار، ومصطفى محمود، غير أن الروائي الطبيب د. نجيب الكيلاني كان أكثرهم لصوقاً به، وأقربهم إلى نفسه – كما حدثني - القرق بنفسه.

قضى القرق في تأمل أشعار الخيام أعواماً، فمنذ أن كان طالباً للشيخ القنبري وعمره 12 عاماً، كان الأستاذ يقرأ لتلميذه بين الحين والآخر، ما تيسر من ((الرباعيات))، مما ولد شغفاً وعشقاً لدى التلميذ بحبها، وجعله يمني النفس بنظمها، وتحقيق حلمه الوليد، وأي حلم أجمل وأعذب من ترجمة الخيام الرشيد!! وظل الحلم يداعب خياله، والأمل يراود أحلامه، يدنوان تارة وينفران أخرى، حتى وقعا في شباكه، وأبى أن يرسلهما إلا وهما حقيقة في كتاب.

وعقد العزم على ذلك، وكان لسان حاله يقول:

فاسْتَخَرْتُ الله فِي ‌العَزْمِ؛ جَعَلْتُهُ أَمَامِي، وَالْحَزْمِ؛ جَعَلْتُهُ إِمَامِي.

ولأجل تحقيق حلمه، عكف القرق عشر سنوات أو يزيد، يعمل بلا كلل ولا ملل، على ترجمة رباعيات الخيام عن الفارسية، وهو بذلك يكون خاتمة المترجمين الذين أربوا على العشرين. وأحيرا قرت عين القرق بصدور الكتاب في حلة جميلة سِيَرَاءَ، مزدانة بالصور، ومكتوبة بخط جميل.

وقد بلغت الرباعيات مائتا رباعية، كتبت بلغة جميلة رائقة، تقترب بمعناها من النص الأصلي. ثم أضاف لترجمته ترجمتين أخريين؛ ((الإنجليزية والفرنسية))، وجمعها كلها في صفحة واحدة، ما زاد في متعة القارئ المتذوق.