أنهار جديدة للعدالة الدولية

لم تشهد خرائط العالم صبراً في قضية مثلما شهدتها في القضية الفلسطينية، عشرات الاتفاقيات والمبادرات من أجل استرداد وعودة الحقوق إلى أصحابها في تقرير مصائرهم بأنفسهم، لكن سرعة الأزمنة أخذت من عمر هذه القضية 75 عاماً، تغيرت خلالها دول وأمم وإمبراطوريات، ونشبت حروب وصراعات. تحولت سياسات وأفكار، كل هذا جرى بينما ظلت فلسطين قضية مزمنة على موائد التفاوض العالمية دون حل، حتى جاءت قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، لتضع العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ليجلس في مقاعد العدالة الدولية، التي غابت على مدار قرن مضى.

كانت هناك قوانين إنسانية دولية وتشريعات تمنع ارتكاب جرائم الإبادة، التي سادت لقرون طويلة، ذروة هذه القرارات هي اتفاقيات جنيف الأربع، واتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تمت صياغته عام 1948، لكن ترسانة هذه القوانين والتشريعات لم تمنع ارتكاب جرائم الحرب في ميانمار ورواندا، والبوسنة والهرسك، وكمبوديا ودارفور، ولم تمنع الدول، والقوى العظمى من غزو الدول الصغرى، ورغم أحكام محكمة العدل الدولية في أكثر من واقعة فإن هذه الأحكام لم تبرح دفاتر القضاة، وباتت العدالة الدولية على مر التاريخ أشبه ببحيرة راكدة.

لم يجرؤ أحد على تعليق الجرس في رقبة القط، أو إلقاء حجر في تلك البحيرة، لكن جمهورية جنوب أفريقيا فعلتها، وتقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية، أهم مؤسسة قضائية في الأمم المتحدة، ضد حكومة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

الاتهام بالإبادة الجماعية ليس اتهاماً عادياً أن توصم به دولة، فإنها- بعده - تفقد هيبتها الأخلاقية على الساحة الدولية، لا سيما إذا كانت هذه الدولة إحدى الدول الرئيسية المشاركة في صياغة اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ثمة مشهد جديد صورته هيئة محكمة العدل الدولية، في الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة 26 يناير من عام 2024، التاريخ لن يمر من دون أن يترك بصمته ووصمته.

هنا المفارقة ما بين 14 مايو 1948، تاريخ إعلان قيام إسرائيل، وما بين الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية نتوقف أمام 75 عاماً، كانت قاسية على الشعب الفلسطيني من دون رادع، أو الالتفات لأية اعتبارات قانونية أو إنسانية.

قالت المحكمة كلمتها بكل جرأة، حكومة جنوب أفريقيا أكدت أن قرارات المحكمة تعتبر نصراً عظيماً.

العالم تنفس الصعداء، لاحت في الأفق بوادر عدالة عالمية جديدة، لم تشبه ما قبل الحرب العالمية الثانية، أو ما بعدها.

ارتبكت حسابات الجميع، فقرارات المحكمة جاءت واضحة وقاطعة فيما يتعلق بملف ارتكاب الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ومنع المساعدات عن الفلسطينيين، بل زادت من التعقيد أمام إسرائيل بأن أمهلتها شهراً واحداً لتقديم مذكرة ترد فيها على ما جاء من ملاحظات قانونية لقضاة المحكمة، أو مذكرة تدابير للمرحلة المقبلة إذا ما استمرت الحرب.

قبل يوم واحد من قرارات المحكمة كانت هناك وجهات نظر متباينة، لكنها بعد الحكم اصطفت إلى جانب القانون الدولي، وأدرك الجميع أن قرارات العدل الدولية لا بد أن تتحقق على مستوي النظام الدولي، من دون استثناء أية قوة عظمى أو صغرى.

إذن، ما بين بحيرة راكدة للعدالة العالمية، وما بين قرارات المحكمة الأخيرة نجد أنفسنا أمام مشهد جديد، قد يكون حجر الأساس في نظام عالمي مرتقب، يتطلب من شعوب العالم مواصلة إلقاء مزيد من الأحجار في هذه البحيرة، لتفتح أنهاراً جديدة لعدالة دولية، باتت هي الأمل في تحصين خرائط العالم الجديد.