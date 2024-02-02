خطوة رائدة

على هامش كأس آسيا لكرة القدم، تم توقيع اتفاقيتي السوبر والدرع بين رابطتي دوري المحترفين في الإمارات وقطر، في بادرة نوعية جديدة ستخدم اللعبة في البلدين الشقيقين، حيث سيلعب بطلا الدوري والكأس خلال أبريل المقبل، ويتم الإعداد للمناسبة بأفكار حديثة فنياً وإعلامياً وجماهيرياً لضمان نجاح الفكرة والخطوة الرائدة.

العلاقة الرياضية الكروية بين الإمارات وقطر أزلية تاريخية لها من الذكريات الجميلة ، ولا تسعني المساحة لتناولها فقد لعب عدد من أبناء الوطن في بعض الفرق الأولى من تأسيس الأندية القطرية في فترة الستينيات من القرن الماضي .

حيث لعبوا في فرق النجاح والاستقلال والتعاون والتحرير وغيرها، من أمثال لاعب النصر المرحوم إبراهيم جمعة ، ووالد نجمي الكرة الإماراتية خميس وبخيت المرحوم سعد مبارك، وأيضاً لعب مسعود عبيد في قطر وهو لاعب دولي شارك المنتخب الوطني ومن لاعبي أهلي دبي ،وكذلك عدد من لاعبينا الذين مارسوا الكرة والتحكيم على سبيل المثال حسن موسى القمزي وجاسم محمد المزكي.

وفي بداية السبعينات من القرن الماضي زارنا فريق الريان المطعم بنجوم الكرة القطرية ولعب هنا أمام الأهلي بدبي والخليج بالشارقة تلتها فرق أخرى كالعروبة.

أسعدني جداً لقائي شبه اليومي حالياً مع الدكتور سيف الحجري نجم منتخب قطر والذي لعب مع النادي الأهلي بأبوظبي وفاز معه ببطولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عامي 1970 و1971، ، كما أنه سجل هدفاً في مرمى منتخبنا بكأس الخليج الرابعة عام 1976 ، فكل يوم نلتقي ونستمتع بالذكريات الرائعة التي كان لها أثر كبير في علاقتنا الرياضية .

فالكرة القطرية تربطنا بها ذكريات جميلة ففي عام 1971 عندنا زار فريق الإسماعيلي المصري ولعب في أبوظبي،استعان فريق شرطة أبوظبي بالنجم القطري خالد بلان الفائز بلقب أفضل لاعب في خليجي 1 بالمنامة عام 1970 وكان يلعب بجوهرة الخليج .. .. كانت أيام حلوة! ولهذا نقول إن المبادرة رائدة وتاريخية .. والله من وراء القصد