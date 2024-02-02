هكذا تعاش الحياة!!

كلنا نعلم هذه الحقيقة، أن لدينا حياة واحدة، وأن علينا أن نعيشها كما يجب، أو كنا نعتقد أنه الشكل الأفضل للحياة، وأن وصف (الشكل الأفضل) وصف حمال أوجه يحتمل تفسيرات متناقضة تختلف من إنسان لآخر، ومن ثقافة لأخرى، ومن دولة لدولة أخرى، فما تعتبره أنت أفضل شكل للحياة ينظر إليه آخرون بطريقة مثيرة للاستياء، بل قد يصل الأمر غالباً إلى درجة التصادم أو التعارض في فهم أو إدراك معنى الأفضلية هنا!

كيف يمكن للإنسان في مدى حياة واحدة يعيشها أن يحكم على حياته إن كانت حقيقية وصحيحة أم لا؟ على ماذا يقيس حياته التي يظنها مثالية ولا شيء أفضل منها؟ هل يعتمد على مقياس الثروة، أم الخدمات، أم على اعتبار ما يتحقق له من السعادة التي أصبحت مبدأ وهدفاً لحياة كثير من البشر في أيامنا هذه؟ لكن كلنا نعرف أن السعادة قد تتحقق للبعض بالرضا بأقل القليل، بينما يرى آخرون أن السعادة لا تكون إلا إذا حصل الإنسان على كثير مما يتمنى لإشباع احتياجاته ورغباته!

(حياتك الثانية تبدأ حين تدرك أن لديك حياة واحدة) هذه الجملة التي تضع الإنسان في مواجهة حقيقة حاسمة، وهي أنه يحتاج بشكل مصيري إلى كل ما يدله على أساليب تغيير وتحسين حياته للأفضل، وصولاً للرضا والسعادة، فليس أمام الإنسان أية فرصة ثانية ليعيش حياته مرتين!

إن الواقع الذي نعيشه، والذي تقع حياتنا في قلبه تماماً، يعج بأشخاص فقدوا متعة الحياة وشغفها الحقيقي لأسباب مختلفة، إما نتيجة فقد عزيز، أو خذلان حبيب، أو فشل في الزواج أو العلاقات العاطفية، أو الدراسة والعمل، أو تدهور الأوضاع الاقتصادية.. إن أسباب افتقاد البهجة والشغف والتمسك بالحياة كثيرة، لكن الإنسان حين يعلم أنه ليس لديه سوى حياة واحدة إذا ضيعها في الحزن والإحباط والندم والتأسي على الماضي، فإنه بذلك يجعلها صعبة أكثر ومدمرة، لكنه إذا قاوم ذلك بقليل من الإصرار والصبر وبكثير من حب الحياة والتمسك بها، فقد ينجح في عبور النفق!