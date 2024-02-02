غزة.. وإصلاح الضمير العالمي

بعد أيام يكتمل الشهر الرابع على معاناة أهالي قطاع غزة المنكوبة، وما زال العالم غير قادر على فعل شيء لإيقاف هذه الكارثة، بل إن الوضع يتحول يومياً من السيئ إلى الأسوأ، والأغرب أنه وصل الأمر بالسلطات الإسرائيلية إلى المطالبة بإنهاء وإلغاء مهمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) (تم تأسيسها عام 1949) رغم الوضع الكارثي والظروف غير الإنسانية، والوضع الصحي والمعيشي المأساوي لأكثر من 2 مليون إنسان يعيشون في قطاع غزة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كأنها تريد بهذه المطالبة معاقبة أهل غزة، بل التعجيل بهلاكهم وإبادتهم.

بعد الإعلان عن الرواية الإسرائيلية القائلة إنه يوجد 12 شخصاً من موظفي ((الأونروا)) (تم فصل 9، والتحقيق مستمر بشأن 2، وواحد متوفى) البالغ عددهم 13 ألف موظف قد شاركوا في العمليات، التي قامت بها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، سارعت عدد من الدول الممولة للأونروا بالإعلان عن إيقاف تمويلها، مع علمهم بخطورة هذا القرار على الإنسان الغزاوي، وقد وصف الأمين عام للأمم المتحدة ((الأونروا)) بأنها ((العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة))، وشدد على أهمية ضمان استمرارية عملها.

لو افترضنا صحة الرواية الإسرائيلية سنطرح عدداً من التساؤلات ليس لإثبات صحة الفرضية أو خطئها، كما نفعل في الدراسات والبحوث الأكاديمية، بل لنعرف ونكتشف صحة الضمير الإنساني العالمي خاصة الضمير الغربي.

التساؤلات كثيرة منها: هل من المنطق والعدل والإنسانية معاقبة أكثر من 2 مليون إنسان في غزة المحاصرة؟ كيف يرضى من يطلق على نفسه ((العالم المتحضر)) بوضع كارثي كهذا؟ بل يسهم هو في زيادة تأزيمه، من خلال وقف التمويل، مما يهدد بوقف نشاط وعمليات ((الأونروا)) مع نهاية الشهر الحالي، أين هي الشعارات الإنسانية الرنانة؟

أم هي مجرد مصطلحات جميلة للاستخدام والاستهلاك الإعلامي، وأحياناً للتدخل في شؤون الدول والضغط عليها، لتحقيق مصالح خاصة أو لكسب أصوات الناخبين في فترة الانتخابات. أنا من المؤمنين بأن الأزمات تظهر دائماً الموقف الحقيقي للدول والحكومات، وتكشف مدى صدق التصريحات، ويبان لنا من خلالها حقيقة الأمر، كما أنها تظهر الصورة الحقيقة للمخلصين للمبادئ والقيم المعلنة كالدفاع عن حقوق الإنسان.

إن صدقت الرواية الإسرائيلية بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) مخترقة من قبل أفراد أو جماعات، هنا نتوقف ونعيد حساباتنا وتقييمنا، ومراجعة ثقتنا بجميع الوكالات واللجان والبعثات الأممية، فربما جميعها مخترقة من قبل أفراد أو جماعات لديها أجندة وأيديولوجية خاصة تتعارض مع أهداف المنظمة الدولية، أي أننا نعود لما يطرح دائماً من قبل المطالبين بإصلاح منظمة الأمم المتحدة.

في بداية الأحداث في غزة دعا أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار، وذلك لأسباب إنسانية، كما أنه استشهد في ديسمبر الماضي وللمرة الأولى بالمادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح لأمين عام الأمم المتحدة لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

قيام أمين عام الأمم المتحدة بلفت انتباه مجلس الأمن إلى مسألة تهدد السلم والأمن الدوليين بالنسبة لي يعد مؤشراً على وجود خلل واضح وخطير في مجلس الأمن، حيث يجب أن تعلم الدول الأعضاء في المجلس، خاصة الدول دائمة العضوية ((دول الفيتو)) أن دورها لا بد أن يتوافق مع أهداف المجلس، وهو الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقد كانت دولة الإمارات نموذجاً مثالياً للدور الفاعل والمؤثر للعضو في مجلس الأمن، حيث حرصت خلال سنتين من عضويتها (2022 - 2023) على العمل لتعزيز السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش، ومن خلال إيمانها بدورها الإنساني نجحت خلال فترة عضويتها في المجلس بإصدار قرارات من أهمها قرار رقم 2720 في ديسمبر 2023، الذي ينص على توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الوضع في غزة يكشف لنا ضعف الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لذا لا بد من المراجعة والإصلاح بما يفيد البشرية والدول كافة، وعلى إسرائيل التوقف والسماح بوصول المساعدات، وعدم تعطيل وصولها، ويكفي ((حماس)) المتاجرة والتضحية بالدم الفلسطيني.