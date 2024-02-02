مقتل 24 إرهابياً بإقليم في باكستان

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالقوات المسلحة الباكستانية في بيان، أمس، أن وكالات إنفاذ القانون قتلت ما لا يقل عن 24 إرهابياً خلال ((عمليات إطلاق نار وتطهير)) استمرت ثلاثة أيام في منطقتي ماخ وكولبور في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأضافت أنه تم قتل الإرهابيين بعدما هاجموا مجمعات ماخ وكولبور في بالوشيستان في وقت سابق بحسب قناة((جيونيوز))الإخبارية الباكستانية في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أنه خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع الإرهابيين، قتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد وكالات إنفاذ القانون واثنين من المدنيين. ويشهد إقليم بالوشستان، الذي يعد أكبر أقاليم البلاد هجمات دورية من جانب مسلحين متشددة وجماعات طائفية وانفصاليين.

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