إسرائيل تقصف مقر الهلال الأحمر في خان يونس

أفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس، بتعرض مقر الهلال الأحمر في خان يونس بقطاع غزة، لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية، ما أودى بحياة 3 فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تدوينة على منصة ((إكس))، إن قناصة إسرائيليين فتحوا النار باتجاه مبنى الجمعية في خان يونس؛ مما أسفر عن قتل، وإصابة عدد من النازحين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس ومساء أول من أمس، ((انسحاباً تكتيكياً)) من بعض مناطق خان يونس، وأعاد تموضع قواته، حيث تراجعت الدبابات فجراً من أطراف مخيم المدينة والمناطق الغربية لها، بعدما تراجعت،أول من أمس ، من أحياء شمال مدينة غزة، وأعادت الانتشار على أطرافها، وذلك في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، بأن الجيش سيتجه إلى رفح الحدودية مع مصر، بعد أن ((ينهي مهمته في خان يونس)).

وأكد شهود عيان، أمس، تراجع الآليات الإسرائيلية وانسحابها من بعض المناطق في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال أحد الشهود لوكالة أنباء العالم العربي، إنه ((منذ مساء الخميس تم إزالة الحواجز الإسرائيلية من محيط جامعة الأقصى وهو الطريق الرئيسي للدخول والخروج للمدينة)).

وأضاف شاهد العيان، والذي عاد من رفح إلى خان يونس: ((لا توجد آليات إسرائيلية من مفترق جامعة الأقصى ومروراً بمنطقة الضهرة وصولاً إلى حي النمساوي))، مشيراً إلى أن الآليات تراجعت إلى منطقة بطن السمين جنوب خان يونس. وأوضح: ((لا تزال هناك آليات متمركزة في منطقة الصناعة، ومحيط أحياء الأمل والنصر والمعسكر شمال غربي خان يونس)).

جثامين متحللة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، العثور على عشرات الجثامين في المنازل المقصوفة، وبين الأزقة بالمناطق التي أخلاها الجيش الإسرائيلي في خان يونس. وأضافت أنه عُثر على 12 جثماناً بعضها محترقة، ومتحللة من عائلة واحدة داخل منزلهم الذي تعرض لقصف جوي، قبل حوالي أسبوعين، في منطقة السكة بخان يونس، كما عُثر على عشرات الجثامين من بينها أطفال ونساء وشيوخ ومعاقين، بالمناطق التي أخلاها الجيش الإسرائيلي في شمال غربي مدينة غزة. واستمر القتال خصوصاً في محيط مستشفيي ناصر والأمل اللذين يكتظان بالجرحى والنازحين، وفق ما ذكر شهود والهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت جمعية الهلال الأحمر أمس في بيان، إن القصف وإطلاق النار يتواصلان في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس. وأشارت إلى تسرّب مياه الأمطار على النازحين داخل بعض أجزاء المستشفى بسبب تضرّر المباني نتيجة القصف. وحذّرت من دخول مرضى الكلى في خطر جراء تعذر نقلهم إلى مستشفيات أخرى بسبب استمرار تطويق الآليات الإسرائيلية للمستشفى.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس، بتعرض مقر الهلال الأحمر في خان يونس بقطاع غزة، لإطلاق نار من قبل قوات إسرائيلية، ما أودى بحياة 3 فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في تدوينة على منصة ((إكس))، إن قناصة إسرائيليين فتحوا النار باتجاه مبنى الجمعية في خان يونس، ما أسفر عن قتل وإصابة عدد من النازحين.

من جهة أخرى، قال التلفزيون الفلسطيني، إن إسرائيل قصفت مستودع الأدوية المركزي، التابع لوزارة الصحة في غزة.

وأفاد شهود ليل الخميس الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصاً في خان يونس، حيث تتركز العمليات الإسرائيلية منذ أسابيع.

هجوم رفح

وقصفت القوات الإسرائيلية مشارف آخر ملاذ بالطرف الجنوبي من قطاع غزة أمس ، وقال النازحون الذين تجمعوا بأعداد تصل إلى مئات الآلاف أمام السياج الحدودي مع مصر إنهم يخشون هجوماً جديداً فيما لم يتبقَ لهم مكان يفرون إليه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال، إن الجيش سيتجه إلى رفح الحدودية مع مصر، بعد أن ينهي مهمته في خان يونس. وتعهد جالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيصل إلى ((كتيبة رفح)) التابعة لحماس، ويفككها مثلما يفعل حالياً مع كتائبها في منطقة خان يونس، وفق ((تايمز أوف إسرائيل)).

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 27 ألفاً و131 فلسطينياً، فيما بلغ عدد المصابين 66 ألفاً و287 آخرين، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت وزارة الصحة في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة قتلت 112 فلسطينياً، وأصابت 148 آخرين.

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