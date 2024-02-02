عملية هدم جديدة ومنطقة عازلة على طول حدود غزة وإسرائيل

تظهر صور التقطتها أقمار صناعية، عملية هدم جديدة على طول مسار بعمق كيلومتر واحد على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق تحليل أجرته وكالة ((أسوشيتدبرس)) وتقارير خبراء.

تأتي عملية الهدم هذه في وقت تقول فيه إسرائيل إنها ترغب في إنشاء منطقة عازلة هناك رغم اعتراضات المجتمع الدولي، ما يزيد من تمزيق الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

لا يمثل الهدم على طول هذا المسار سوى جزء صغير من الضرر الأكبر الذي خلفته الحرب في غزة، والذي يشير تقييم إلى أنه ألحق أضراراً أو دماراً كاملاً بنصف مباني القطاع الساحلي.

أشار زعماء إسرائيل إلى رغبتهم في إنشاء منطقة عازلة كإجراء دفاعي قد يمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر، رغم التحذيرات الأمريكية بعدم تقليص مساحة غزة.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان بصدد إقامة منطقة عازلة، عندما وجهت إليه الـ((أسوشيتدبرس)) سؤالاً حول ذلك، واكتفى بقول إنه ((يتخذ العديد من الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها توفير أمن أفضل لجنوبي إسرائيل)). إلا أنه أقر بهدم مبان في جميع أنحاء القطاع. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي، شريطة تكتم هويته لمناقشته مداولات داخلية جارية، إن ((منطقة أمنية عازلة مؤقتة قيد الإنشاء)).

ومع ذلك يثير نطاق عمليات الهدم تساؤلات حول مدى هذه الفترة ((المؤقتة)) للمنطقة العازلة المحتملة.

وتبلغ حدود غزة مع إسرائيل نحو 60 كيلومتراً، ويقتطع إنشاء هذه المنطقة العازلة نحو 60 كيلومتراً مربعاً من قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية ما يقرب من 360 كيلومتراً مربعاً.

باتجاه جنوبي قطاع غزة نجد معظم الأراضي في المنطقة العازلة المحتملة هي أراض زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي بلغت تكلفته مليار دولار، والذي تم تشييده على أراض إسرائيلية ليفصلها عن القطاع.

لكن بالقرب من بلدة خربة خزاعة، حيث تتجه الحدود نحو الشمال الغربي، نجد وضعاً مختلفاً. إذ تظهر صور التقطتها أقمار صناعية من معامل ((بلانيت لابز)) وقامت الـ((أسوشيتدبرس)) بتحليلها دماراً هائلاً للمباني، وأراض تم تجريفها في منطقة تبلغ مساحتها حوالي ستة كيلومترات مربعة. وعلى بعد ما يزيد قليلاً على أربعة كيلومترات شمالاً تم تحويل الأراضي الزراعية إلى تربة جرداء على طول المنطقة العازلة المحتملة.

إلى الشمال يوجد مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. هناك قتل جنود احتياط إسرائيليون كانوا يعدون متفجرات لهدم منزلين بالقرب من حدود إسرائيل في يناير. كما يوجد مجمع كبير من المستودعات مدمر جنوب شرق مدينة غزة، داخل المنطقة العازلة المحتملة أيضاً.

ويتوافق تحليل الـ((أسوشيتدبرس)) مع علماء يدرسون بيانات الأقمار الصناعية لفهم مدى أضرار الحرب.

فقد قام عدي بن نون، مدير مركز المعلومات الجغرافية بالجامعة العبرية في القدس، بإجراء مسح للأضرار على طول المنطقة العازلة المحتملة حتى 17 يناير. وقال لـ((الأسوشيتدبرس)) إنه من بين حوالي 2850 مبنى قد تواجه الهدم، تضرر 1100 مبنى بالفعل. وفي كامل أنحاء قطاع غزة يقدر تضرر نحو 80 ألف مبنى خلال الحرب.

وتشير تقديرات كوري شير من جامعة ((سيتي)) في نويورك، وجامون فان دين هوك من جامعة ولاية أوريغون، إلى درجة أكبر من الأضرار. إذ يقدران أن ما لا يقل عن نصف مباني غزة، أي حوالي 143900 مبنى قد تضررت أو دمرت خلال الحرب. ووقعت الأضرار الأكبر في مدينة غزة - المدينة الأولى التي تم استهدافها في الهجوم البري - رغم أن الأضرار تتزايد في مدينة خان يونس جنوباً.

في المنطقة العازلة المحتملة التي يبلغ طولها كيلومتراً واحداً، تعرض ما لا يقل عن 1329 مبنى لأضرار أو دمار كامل منذ بدء الحرب، حسبما قال المحللان الأمريكيان لـ((الأسوشيتدبرس)).

لن تشمل المنطقة العازلة المحتملة حدود غزة مع مصر، التي يوجد بها بالفعل شريط عازل ضيق يعرف باسم محور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا)، أنشئ بموجب اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979.

في ديسمبر الماضي، أبلغت إسرائيل حلفاءها الغربيين والدول العربية بخططها لإنشاء منطقة عازلة بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية، حسبما قال دبلوماسيون مصريون وغربيون لـ((الأسوشيتدبرس)). ولم تتضمن المناقشات حينها أي تفاصيل محددة. وأثارت أنباء المنطقة العازلة مخاوف المجتمع الدولي بشأن تآكل الأراضي الفلسطينية بشكل أكبر، وخاصة في الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل طوال الحرب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز