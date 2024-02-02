الأمم المتحدة: أرقام صادمة للوضع الإنساني في اليمن

كشفت الأمم المتحدة عن أرقام صادمة بشأن الوضع الإنساني في اليمن، وقالت إن أكثر من 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد خلال العام الجاري، وأن أكثر من 4.5 ملايين طفل لا يذهبون إلى المدارس، في حين يعيش 6.7 ملايين في ملاجئ غير ملائمة. وفي إعلان احتياجات الخطة الإنسانية أكدت المنظمة الأممية أنها تسعى للوصول إلى ملايين الأشخاص ذوي الاحتياجات لتوفير خدمات المساعدة والحماية.

وقالت إنه نظراً للاحتياجات الحرجة، دعت ومعها 219 شريكاً في المجال الإنساني إلى تقديم دعم عاجل لأكثر من 18.2 مليون شخص من النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين يواجهون معاناة هائلة يومياً منذ أكثر من تسع سنوات بسبب الصراع والتدهور الاقتصادي والتعطيل الشديد للبنية التحتية العامة والخدمات، وكذلك تغير المناخ.

وذكر بيتر هوكينز، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، أن خطة الاستجابة الإنسانية ستحتاج لمبلغ 2.7 مليار دولار لتعزيز الاستجابة الإنسانية واستهدافها وتحديد الأولويات، من خلال نهج واعٍ بالمخاطر من القاعدة إلى القمة.

وطبقاً للبيانات الأممية استمر الوضع الإنساني في التدهور. ويعيش ما يقدر بنحو 6.7 ملايين شخص في ملاجئ غير ملائمة. ولا تزال محدودية الوصول إلى الخدمات الحيوية تفاقم الظروف بالنسبة لمعظم الناس، خاصة الفئات الضعيفة، بمن في ذلك النساء والأطفال، كما يفتقر 12.4 مليون شخص إلى الوصول الكافي إلى مياه الشرب؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية.

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