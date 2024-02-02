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«الأغذية العالمي» : 18 مليوناً في السودان يواجهون مستويات حادة من الجوع

2/2/2024 7:21:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، أنه يتلقى بالفعل تقارير عن أشخاص يموتون جوعاً في السودان جراء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة.

وكشف البرنامج في بيان أن 18 مليون شخص في أنحاء البلاد يواجهون حالياً مستويات حادة من الجوع، بحسب ما نقلت ((وكالة أنباء العالم العربي)).

كما طالب الطرفين المتحاربين بتقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين بشكل آمن، واصفاً عبور وكالات الإغاثة خطوط المواجهة في مناطق الصراع بالسودان بأنه ((شبه مستحيل)).

وأضاف ((يجب على أطراف الصراع في السودان النظر لما هو أبعد من ساحة المعركة والسماح لمنظمات الإغاثة بالعمل)). وتابع البيان ((لا نستطيع تقديم المساعدة الغذائية بانتظام حالياً إلا لشخص واحد من كل عشرة يواجهون مستويات حادة من الجوع بسبب الصراع في مناطق مثل الخرطوم ودارفور وكردفان)).

بدوره، قال إيدي رو المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثله في السودان حسب ما نقل موقع ((العربية نت)) ((لدينا غذاء في السودان لكن عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول لملايين المتضررين وعقبات أخرى لا داعي لها تعيق العمل وتمنعنا من إيصال المساعدات إلى من هم في أمَسّ الحاجة لدعمنا)).

يذكر أن الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل أدى إلى مقتل 12 ألف شخص، بينما نزح أكثر من سبعة ملايين من منازلهم، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمرافق الخدمية.

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