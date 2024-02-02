روسيا: أسقطنا 40 مسيّرة أوكرانية في يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 798 عسكرياً بين قتيل وجريح، وإسقاط 40 مسيّرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة، فيما أعلنت كييف أن روسيا هاجمت جنوب ووسط أوكرانيا بطائرات مسيرة، في وقت مبكر من صباح أمس، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص في مدينة كريفي ريه، بينما أقر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوزني، وسط تكهنات حول إقالته الوشيكة، بأن كييف تعاني من نقص خطير في الذخيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا أنه تم إسقاط 40 مسيرة أوكرانية في ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف. وأضافت أنه تم تكبيد الجيش الأوكراني 798 عسكرياً بين قتيل وجريح في مختلف الجبهات.

وفي المقابل هاجمت روسيا جنوب ووسط أوكرانيا بطائرات مسيرة، في وقت مبكر من صباح أمس، وقصفت محطة طاقة فرعية في مدينة كريفي ريه، بوسط أوكرانيا طبقاً لما ذكرته شركة تشغيل الشبكة ((أوكرينيرجو)) في بيان على تطبيق ((تليغرام)).

انقطاع الكهرباء

وطبقاً لشركة ((أوكرينيرجو)) والسلطات المحلية، فإن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 40 ألف أسرة وشركتي تعدين، ما أدى في بادئ الأمر إلى تقطع السبل بـ113 من عمال المناجم تحت الأرض، حسب وكالة ((بلومبرغ)) للأنباء.

وأعلن الحاكم الإقليمي، سيرهيج ليساك، أن اثنين من مهاوي المناجم تضررا بسبب انقطاع الكهرباء، وكان هناك أكثر من 100 عامل تحت الأرض، آنذاك. وأعلنت الإدارة العسكرية للمدينة لاحقاً أن جميع عمال المناجم الـ113، عادوا بسلام إلى السطح. ومدينة كريفي ريه مسقط رأس الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقالت شركة الطاقة، ((يوجد أطقم من مشغل الشبكة وخدمات الطوارئ تزور موقع الهجوم لتقييم الأضرار ومن المتوقع البدء في عمليات إصلاح، بعد الفحص على الفور)).

وذكر مسؤولون بالدفاع الجوي على تطبيق ((تليغرام))، أن أوكرانيا أسقطت 11 من أصل 24 طائرة مسيّرة، تم إطلاقها على البلاد، مشيرين إلى أن ((الضربة كانت موجهة إلى مرافق البنية التحتية الأساسية)).

يأتي الهجوم الروسي رداً على قيام أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة ليل الأربعاء/الخميس على مقاطعة بيلجورود.

نقص الذخيرة

من جهة أخرى، أقر القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوزني، وسط تكهنات حول إقالته الوشيكة، بأن كييف تعاني من نقص خطير في الذخيرة.

وقال زالوزني، في منشور على الموقع الإلكتروني لشبكة ((سي إن إن)) الأمريكية، ((علينا أن نقاوم خفضاً في الدعم العسكري من حلفاء رئيسيين، وأن نتصدى لتوتراتهم السياسية فيما بينهم)).

وأضاف: ((مخزونات شركائنا من الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية وذخيرة المدفعية أصبحت تنفد بسبب كثافة الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأيضاً بسبب نقص عالمي في شحنات المواد المتفجرة)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز