«غارات إسرائيلية» على مواقع قرب دمشق

أفادت وزارة الدفاع السورية بأن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب دمشق، أمس ، وأن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، فيما أكدت مصادر إيرانية أن ضربة إسرائيلية قتلت مستشاراً للحرس الثوري قرب دمشق.

وأورد مصدر عسكري سوري في بيان نشرته وزارة الدفاع أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً جوياً من اتجاه الجولان السوري، مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق. وأضاف البيان، أن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ الجيش الإسرائيلي، و((أسقط بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات)).

من جهتها أوردت وكالة ((رويترز)) نقلاً عن موقع إيراني شبه رسمي، مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية على دمشق، ونقلت وكالة ((مهر الإيرانية)) أن أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني لقي حتفه في الهجمات الإسرائيلية بسوريا.

صواريخ إسرائيلية

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش أسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية، التي انطلقت من هضبة الجولان، مستهدفة جنوب دمشق أمس.

وقال المصدر: تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات، كما نقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله، ((إن إسرائيل شنت هجوماً على عدد من النقاط جنوب دمشق فجراً))، مضيفاً: ((إن الدفاع الجوي تصدى لعدد من الصواريخ الإسرائيلية والخسائر جراء الهجوم اقتصرت على الماديات)).

3 قتلى

في المقابل أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بمقتل 3 من الجماعات المسلحة الموالية لإيران، في حصيلة أولية للغارات الجوية، التي شنتها إسرائيل فجر أمس، واستهدفت جنوب العاصمة السورية دمشق. وقال المرصد السوري- مقره لندن- في بيان إن الغارات الإسرائيلية طالت موقعاً كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية أخرى.

وبحسب المرصد دوت انفجارات عنيفة، ناجمة عن تنفيذ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية بعدة صواريخ، استهدفت مزرعة تابعة لـ((حزب الله)) قرب المدرسة المهنية على طريق عقربا - السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط محاولات الدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام إفشال الهجوم الإسرائيلي.

ورداً على سؤال لـ((رويترز)) بشأن الضربات قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية.

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