الأمم المتحدة: رفح «طنجرة ضغط مملوءة باليأس»

عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس، والذي أجبر المزيد من الفلسطينيين على الفرار إلى رفح بجنوب قطاع غزة، ووصف المدينة بأنها ((طنجرة ضغط مملوءة باليأس))، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف)): ((إن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، وجميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية)).

وتأتي هذه التصريحات فيما تستعد إسرائيل للتقدم أكثر نحو الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، حيث لجأ معظم السكان هرباً من الهجوم الإسرائيلي.

وقال ينس لايركه الناطق باسم المكتب ((أريد أن أشدد على قلقنا البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في خان يونس، والذي أدى إلى زيادة في عدد النازحين داخلياً، الذين سعوا إلى ملاذ في رفح، خلال الأيام الماضية)).

ولاذ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالمنطقة، ومعظمهم يعانون من البرد والجوع في خيام ومبان عامة.

وتابع لايركه: ((رفح بمثابة طنجرة ضغط مملوءة باليأس، ونخشى مما سيحدث لاحقاً)).

وقال لايركه: ((أصبحت الهجمات على خان يونس أيضاً أكثر كثافة، وصُدمنا من أنباء القتال العنيف الدائر بالقرب من المستشفيات، ما يعرض الطاقم الطبي والجرحى والمرضى للخطر، فضلاً عن آلاف النازحين، الذين لجأوا إلى هناك)). وأردف قائلاً ((تواجه وكالات الإغاثة صعوبة بالفعل في القيام بدورها في ظل هذه الظروف)).

وفي تصريحات منفصلة قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسيف)) إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريباً في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.

وقال جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب ((يونيسيف)) في الأراضي الفلسطينية: إن الأطفال ((تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف))، وتابع ((قبل هذه الحرب، كانت يونيسيف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى دعم الصحة النفسية ودعم نفسي واجتماعي في غزة. واليوم تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريباً بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل)).

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