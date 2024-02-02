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الإمارات: دعم كامل للجهود الأممية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

2/2/2024 7:21:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الإمارات التزامها الدائم والراسخ والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، ودعمها بشكل كامل الجهود الأممية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها المدنيون في غزة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، الذي بحث سبل تعزيز آليات إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل مكثف وآمن ومستدام، كما بحث الدور المهم والحيوي لـ((أونروا))، وأهمية توفير الدعم اللازم للوكالة لأداء مهامها.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد إن الوضع الراهن يتطلب تكثيف العمل الدولي متعدد الأطراف بهدف التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار. إلى ذلك، عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء تصاعد القتال في خان يونس، في حين قالت ((يونيسيف)): ((إن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، وجميع الأطفال بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية)).

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