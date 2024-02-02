عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيرلندا يبحثان هاتفياً الأوضاع الراهنة بالمنطقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية..
وناقشا أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة تسريع آليات الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مايكل مارتن خلال الاتصال الهاتفي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين.
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