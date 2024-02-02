عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيرلندا يبحثان هاتفياً الأوضاع الراهنة بالمنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في جمهورية إيرلندا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية..

وناقشا أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وحماية أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة تسريع آليات الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق وإيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين على نحو آمن ومستدام بما يسهم في التخفيف من معاناتهم.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي مايكل مارتن خلال الاتصال الهاتفي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية ومسارات التعاون بين البلدين.

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