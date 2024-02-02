32 بطولة وفعالية رياضية نظمتها «كهرباء دبي» خلال 2023

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 32 بطولة وفعالية رياضية خلال العام 2023، شارك فيها أكثر من 3000 موظف وموظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

كما قامت الهيئة برعاية واستضافة 3 بطولات رياضية في دبي، إضافة إلى مشاركتها في عدد من الفعاليات والبطولات الرياضية المحلية. وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الرياضة جزءاً من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتعزيز تنافسية دبي في كافة المجالات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: ((انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، والاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، الهادفة إلى زيادة ممارسة الرياضة في المجتمع لتصل إلى 71 % من السكان، نحرص على تشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على جعل الرياضة أسلوب حياة وممارسة يومية تسهم في تحسين صحتهم وتعزيز سعادتهم، وتوطيد أواصر التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين جميع أفراد المجتمع، إلى جانب تحفيز المنافسة الإيجابية في إطار من الروح الرياضية التي تتميز بها الأنشطة الرياضية في دبي)).

وبدوره، قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، ورئيس اللجنة الرياضية في الهيئة: ((نحرص على توفير بيئة عمل إيجابية وصحية، تعزز روح العمل الجماعي وتوطد العلاقات الأخوية، وتتيح للموظفين من مختلف إدارات وقطاعات الهيئة التعارف فيما بينهم خارج أوقات العمل، ما يرسخ ولاءهم الوظيفي ويرفع نسبة التركيز)).

وخلال العام 2023، قامت الهيئة برعاية والمشاركة في عدد من البطولات والفعاليات الرياضية المحلية، ومن أهمهما الألعاب الحكومية 2023 بمشاركة 15 موظفاً؛ تحدي دبي للياقة 2023 بمشاركة 2160 موظفاً؛ ودورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات 2023 بمشاركة 44 موظفة؛ وبطولة البادل للموظفين الحكوميين بمشاركة 10 موظفين، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الموظفين في العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى.

كما نظمت الهيئة بطولة هيئة كهرباء ومياه دبي لكرة القدم بمشاركة 75 موظفاً؛ وبطولة هيئة كهرباء ومياه دبي للبادل بمشاركة 45 موظفاً؛ وبطولة هيئة كهرباء ومياه دبي للسباحة بمشاركة 54 موظفاً؛ وبطولة هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للبلياردو بمشاركة 116 موظفاً؛ بطولة هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للبولينج بمشاركة 125 موظفاً؛ حصص هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للسيدات وحصص هيئة كهرباء ومياه دبي الرياضية للرجال بمشاركة 35 موظفاً وموظفة.

وقدمت الهيئة رعايتها لإنشاء قاعة علاجية رياضية في مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي، لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للأطفال من أصحاب الهمم في مجالات التأهيل الحركي والوظيفي والذهني.

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