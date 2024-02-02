«طرق دبي» تستعرض الخطة الاستراتيجية ومستقبل المواصلات 2030

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لقاء مجلس الشركاء السنوي في مركز أبحاث وابتكارات التنقل التابع للهيئة في جامعة ((برمنجهام دبي)).

وشارك في اللقاء أكثر من 60 مشاركاً، منهم 30 شريكاً للهيئة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والخدمية وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى التي تعمل بالشراكة مع الهيئة وتسهم في تقديم الخدمات إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، حيث استعرضت الهيئة عدداً من المحاور، منها ((الخطة الاستراتيجية ومستقبل المواصلات 2030)).

وتفصيلاً، قالت فاطمة المندوس، مدير إدارة الابتكار والريادة بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: ((يهدف اللقاء السنوي لشركاء الهيئة، المتمثلين في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، إلى توسيع التواصل بين الهيئة وشركائها لتقوية أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، والتأكيد على العمل الجماعي لتحقيق عدد من المبادرات المشتركة والإسهام في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز باقة خدمات الهيئة لإسعاد متعامليها أفراداً ومؤسسات)).

محاور

وأضافت المندوس: ((استعرضنا مع شركاء الهيئة عدداً من المحاور المهمة لتعزيز العمل المشترك، وهي: ((الخطة الاستراتيجية ومستقبل المواصلات 2030))، حيث تناول هذا المحور استعراض منجزات الهيئة والخطط الاستراتيجية لتعزيز ريادة الهيئة وتحقيق رؤيتها وتوجهاتها المستقبلية، وخطة المخاطر والتحديات والفرص الاستراتيجية، التي يواجهها المتعاملون عند استخدام التقنيات والأنظمة الحديثة والأداء المستهدف للأصول، كما تم استعراض تقرير الاستدامة الخاص بالهيئة، الذي تناول أبرز إنجازات الهيئة في عام الاستدامة 2023، وكذا الاستدامة في التحول من النقل الخاص إلى النقل العام، إلى جانب تحقيق الصافي من الانبعاثات الصفرية، وجرى تنظيم جلسة عصف ذهني بهدف تطوير منظومة شاملة ومستدامة للعمل الجماعي لضمان تحقيق الأهداف والتطلعات التي تسعى إلى تحقيقها إمارة دبي، وتم عرض المبادرات التطويرية لمركز الهيئة ((TRIP))، وأهمها ((تحدي تصميم وتنفيذ مركز النقل ومساحة الصنّاع ((Maker Space))، وذلك بهدف تعزيز استراتيجية الهيئة باستشراف المستقبل والبحث والتطوير، وميثاق إدارة علاقات الشراكة الذي يعكس سعي الهيئة من خلاله إلى بناء شراكات مثمرة من خلال تعزيز العمل المشترك لتعزز المكانة العالمية للهيئة، إضافة إلى عرض المحور الخاص بميثاق الالتزام المجتمعي الرامي إلى تعزيز التفاعل الإيجابي في المجتمع من خلال الأنشطة والفعاليات والتشجيع على مشاركة ومساهمة الشركاء)).

واختتمت فاطمة المندوس الحديث بالقول: ((تعكس مثل هذه اللقاءات أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين الهيئة وشركائها كجزء أساسي من تحقيق رؤيتها المستقبلية، حيث يعتبر مجلس شركاء الهيئة الوجه الأبرز للتواصل الفعّال والبنّاء لتحقيق الأهداف المشتركة)).

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