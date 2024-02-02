عبد الله المري يسلم شهادات التخريج لطلبة بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية

سلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادات التخريج للطلبة المرشحين والمرشحات في بكالوريوس العلوم الأمنية والجنائية، بواقع 75 مرشحاً للدفعة 31، و30 مرشحة للدفعة 4، والذين احتفلت بهم أكاديمية شرطة دبي، ضمن حفل مميز، أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وشهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في ميدان التخريج العام بالأكاديمية.

وحضر تسليم الشهادات مساعدا القائد العام لشرطة دبي، ومدير الأكاديمية ونائبه وعميد الأكاديمية، وعدد من القيادات الشرطية والهيئة التدريسية، وأولياء أمور الطلبة.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: ((نبارك لأنفسنا ولكم هذا الإنجاز، الذي نفخر ونعتز به، وأنتم الآن قطعتم المرحلة التأسيسية لبناء شخصيتكم العسكرية، وتلقيتم التدريب والتأهيل المتقدم سواء من الجانب العلمي أو الميداني، وأصبحتم الآن جاهزين ومؤهلين لخدمة الوطن وتنفيذ المهام والمسؤوليات، لذا فإنني أؤكد لكم اليوم أننا على ثقة كبيرة بقدراتكم وبتفانيكم وحرصكم وولائكم تجاه هذا الوطن المعطاء، ونعول عليكم في دعم زملائكم في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي)).

ومن جانبه ألقى العقيد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، كلمة قال فيها: ((إن يومكم هذا يوم فاصل بين واجب دُفع إليكم وحق منتظر منكم وكأني أنظر إليكم بالأمس القريب ترون الطريق طويل وشاق، وها هو اليوم قد شارف على الانتهاء لتدركوا أن المجد لا يُنال إلا بالجد، وأن الراحة يسبقها التعب، واعلموا أن ميادين النجاح ليست حكراً على مقاعد الدراسة، فكونوا في أوطانكم وأعمالكم كما عهدناكم عندنا)).

حصاد

وتابع: (( الأكاديمية اليوم تجني ثمار قرار مجلس إدارة الأكاديمية رقم 11 / 3 في العام 2019م حول طرح برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية بنظام التراكيز، ليكون حصادها في هذا اليوم برنامجين من برامج التراكيز المعتمدة، وهما تركيز مكافحة الجرائم الاقتصادية، والذي ضم هذا العام 15 مرشحاً، و9 مرشحات، وتركيز الضابط المناوب في مراكز الشرطة، والذي ضم هذا العام عدد 59 مرشحاً و21 مرشحة، وذلك بمجموع 104 طالب وطالبة، نهلوا من التدريبات والعلوم النظرية والتطبيقية في تلك المجالات، ليكونوا جاهزين للعمل منذ أول يوم لهم في ميادين خدمة الوطن ورفعته)).

وفي ختام كلمته توجه بالشكر لجميع من أسهم في هذه النتائج، من طاقم هيئة تعلمية وتدريبية وتطبيقية، وإداريين كانوا خلف تلك الجهود لتقديم تلك العلوم والمعارف بجودة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة في مجال العمل الأكاديمي.

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