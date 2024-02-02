المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار يلهم رواد الأعمال

واصل المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم في ((أرينا)) بمدينة ((فستيفال)) في دبي، جدول أعماله لليوم الثاني على التوالي، وكان زاخراً بالفعاليات والأنشطة الابتكارية وسط حضور ومتابعة واسعة من قبل الطلبة وشرائح المجتمع، ويستمر حتى 5 فبراير الجاري. وتضمن اليوم الثاني استضافة مجموعة من الطلبة الملهمين والمختصين ورواد الأعمال، ضمن جلسات تحدثوا فيها عن قصص نجاحهم، وأهمية ريادة الأعمال والإرادة في تحويل أفكارهم إلى مشاريع رائدة وملهمة، متجاوزين بذلك العقبات، ليواصلوا رحلة التميز المهني.

وأكد الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، على هامش فعاليات المهرجان، أن الابتكار هو العمود الأساس للمناهج الدراسية، ويساعد الطلبة على فهمها بشكل متكامل وتطبيقها الفعلي في مشاريع علمية تجمع الهندسة والعلوم، والصحة، والبيئة، والتكنولوجيا.

جودة المناهج

وقال المعلا: ((نرى اليوم من خلال مشاركات الطلاب الفاعلة والعلماء الشباب في المهرجان الوطني للابتكار والعلوم والتكنولوجيا ضمن مختلف فئاته نتاجاً يعكس جودة المناهج وشموليتها التي تدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي)).

‏وذكر أن الوزارة ماضية في خطتها لتطوير المناهج والتركيز على التعلم التطبيقي وإدراك كل المفاهيم التي يحتاجها الطالب في ظل المتغيرات التي نعيشها يومياً من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي أو مفاهيم الاستدامة أو المفاهيم التكنولوجيا الحديثة.

وشهد الجلسات عدد من المسؤولين والمختصين والطلبة، ومجموعة كبيرة من أولياء الأمور والمعلمين والمختصين، واستهل المهرجان فعالياته بجلسة تم خلالها استضافة الطالبة الظبي المهيري، أصغر ناشئة ومؤسسة، والطالب سعيد المهيري، أصغر كاتب في العالم، بعنوان: ((أنا وأخي: قصة نجاحنا))، وقدمت عائشة العبيدلي، أصغر طاهية إماراتية، جلسة بعنوان: ((يلا أشارككم شغفي بالطبخ))، ومن ثم قدم الطلاب الفائزون بلقب ((العالم الإماراتي الشاب)) لعام 2023، جلسة بعنوان: ((رحلتنا نحو النجاح)) تطرقوا خلالها إلى أهمية الجائزة والطموح للحصول على اللقب، وأهمية العزيمة والإصرار على تميز تجربتهم التي انطلقت من فكرة تم تحويلها إلى مشروع رائد له انعكاساته الإيجابية على المجتمع والبشرية.

كما قدمت إيمان القاسم، رائدة أعمال ونائبة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، جلسة بعنوان: ((من الحياة الجامعية إلى الحياة المهنية))، وبعد ذلك قدم بشير حليمي، رئيس ومؤسس شركة ((speech mobility inc))، ورقة عمل بعنوان: ((علم الثماني وعشرين حرفاً))، تلا ذلك جلسة استضافت بوب فلوجفيلدر، مدرس علوم ومبتكر ومقدم برامج، استعرض خلالها مجموعة من التجارب العلمية بعنوان: ((الفوضى الملهمة للعلوم)).

وأخيراً قدم خليفة المهيري، رائد أعمال ومستثمر، جلسة تحت عنوان: ((تعزيز روح الريادة))، سلطت الضوء خلالها على مسائل تتعلق بأهمية ريادة الأعمال، والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الشخص، مثل الابتكار والإبداع والتخطيط ووضع الأهداف والمرونة والتكيف والتواصل الفعال والتعلم المستمر والنمو الشخصي والعزيمة والإصرار، مؤكداً في حديثه أن ريادة الأعمال تعتبر أسلوب حياة، وليس مساراً مهنياً، وأن أي شخص مهما كانت وظيفته وموقعه، يستطيع أن يكون رائد أعمال ناجحاً ومميزاً.

وأشار إلى أنواع التجارب التي من الممكن من خلالها تطبيق فكرة الشخص، كمرحلة أولية، وتتمثل في التجربة الاجتماعية والعملية والمؤقتة، لافتاً إلى أن المكملات الأساسية لريادة الأعمال تتمثل في التسويق والإدارة المالية، وإدارة الوقت، والتعليم الذاتي.

آفاق متنوعة

من جانبها، أكدت حصة العوضي، مدير إدارة الموهبة والابتكار في وزارة التربية والتعليم، أن المؤتمر المصاحب للمهرجان يتميز في هذه النسخة بتنوع آفاق المجالات المطروحة، سواء الابتكار أو ريادة الأعمال أو غيرها من المجالات الرائدة، وذلك بهدف أن نقدم للطلبة، وهم جمهورنا المستهدف، قسطاً وافراً من الرؤية العميقة حول الحاضر والمستقبل المهني، ومجالات الإبداع وترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار والتفكير الإبداعي لديهم، وإلهامهم، لصياغة جيل قادر على مواكبة مستجدات العصر ويمتلك زمام المبادرة.

وأوضحت أن جائزة الإمارات للعالم الشاب تميزت في النسخة الحالية بأنها الأوسع مشاركة، حيث تقدم لها نحو أربعة آلاف طالب وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطلبة الذين شاركوا في أكثر من نسخة، وهذا يؤكد أن المهرجان أصبح بمثابة منصة لتحقيق جيل مبتكر ومفكر، ويسهم في تنمية مداركه ومهاراته بشكل مستمر.

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