«تريندز» يطلق خطته الاستراتيجية 2024 ويكشف شعاره الجديد

أطلق مركز ((تريندز)) للبحوث والاستشارات، خطته الاستراتيجية لعام 2024، التي تؤكد العالمية والجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ومساراته المتعددة، فيما كشف عن شعاره الجديد الذي يشدد على الاستمرارية والتكامل والتطور، والحداثة، والجاهزية، والعالمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز في القاعة الكبرى بمقرة في أبوظبي بحضور الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، ورؤساء القطاعات، ومديري الإدارات والمستشارين ورؤساء الأقسام، وجمع من الباحثين والإعلاميين، حيث تم استعراض خطة واستراتيجية المركز للعام 2024، والتي تتضمن برامج وبحوثاً وأنشطة وفعاليات مبتكرة تواكب تطور المركز ورؤيته العالمية، وتسهم بفاعلية في البحوث والدراسات والاستشارات التي ترصد المخاطر والتحديات الدولية المحتملة، وتضع الرؤى والتصورات التي تعين على وضع الحلول وفهم المتغيرات.

وتركز خطة ((تريندز)) للعام 2024 على أربعة محاور رئيسية، هي تمكين الشباب وتعزيز دورهم، حيث يسعى المركز إلى تمكين الشباب المواطن في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والفريدة، وتعزيز دور ((مجلس شباب تريندز))، وتولي الشباب المواطنين إدارة القطاعات والإدارات المختلفة داخل المركز.

أما المحور الثاني فهو توسيع نطاق البحث العلمي، حيث يعمل المركز على توسيع نطاق البحث العلمي، وذلك من خلال إضافة مسارات جديدة إلى برامج البحث العلمي الحالية، وتعزيز برامج التدريب، وإدارة المشاريع التي تم تدشينها مع مطلع العام، وإطلاق منصة ((صانعو المحتوى البحثي))، إضافة إلى برامج ومبادرات بحثية جديدة.

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