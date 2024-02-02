نادي «ذخر» يفعّل دور «جيل البناء» ويرسّخ الثقافة الإماراتية والسنع

نشأ نادي ((ذخر)) في دبي كمبادرة فريدة أطلقتها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاجتماعية والتلاحم الأسري، وترسيخ الثقافة الإماراتية والسنع الأصيلة التي تميز مجتمعها، وتفعيل دور ((جيل البناء)).

النادي الذي يعكس مدى أهمية بناء أساس قوي للأسرة في المجتمع، ويكرس جهوده لتعزيز التفاهم والسعادة داخل الأسر الممتدة، يحرص في الوقت ذاته على أن يحفظ لرواده مكانتهم الاجتماعية ويكشف عن كنوز من الخبرة للرعيل الأول، ويعمل على تغيير مفهوم التقاعد والتعاطي مع هذه المرحلة من منظور إيجابي واستغلال أمثل للوقت والجهد.

حب وامتنان

وتأتي أهمية هذا التغيير في تفعيل دور منتسبي النادي الذين يجلبون معهم خبرات طويلة وحكمة مكتسبة على مر السنين، حيث يشاركون بهمة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتطوعية، مما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع، وهو ما جعل فاطمة طالب، والدة اللواء الدكتور علي محمد سنجل، نائب رئيس فريق العمل الحكومي لمشروع ((ذخر)) في إمارة دبي، وأسرته، للتطوع في أعمال النادي.

وأكد عدد من أعضاء النادي خلال لقائهم مع ((البيان))، أن النادي الذي انطلق في مايو من العام الماضي، حقق نقلة نوعية في حياة أعضائه، حيث إن النادي يستقبل رواده من سن 55 فما فوق، مشيرين إلى أنه حقق لهم الاستقرار الأسري والراحة النفسية والجسدية، كما عزز التواصل المجتمعي.

ويروي محمد العبدولي عضو النادي بشغف عشقه للمكان وتلهفه لزيارته يومياً، مؤكداً أن التفاعلات المستمرة بين الأعضاء يومياً تسهم في بناء وترسيخ التواصل والتلاحم المجتمعي، كما أن اللقاءات بينهم وبين الأحفاد وطلبة المدارس تسد الفجوة بين الأجيال.

وثمن فكرة النادي المبتكرة التي تخدم أهداف أجندة دبي D33، حيث يقوم الأعضاء بالمشاركة في مجموعة من الأنشطة الترفيهية وورش العمل المخصصة لرواد النادي بالإضافة إلى الرحلات التي يرعى تنظيمها ((صندوق الفرجان)) إلى عدد من الوجهات المحلية والخارجية حول العالم، لمساعدة أعضاء ((ذخر))، على تمضية أوقات فراغهم بالشكل الأمثل ومتابعة حياتهم بإيجابية وحالة نفسية وصحية مثالية، الأمر الذي يتيح لهم المساهمة في خدمة المجتمع وجهود التنمية والحفاظ على الهوية بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم.

ويؤكد العبدولي أن أعضاء النادي يحرصون على التجمع يومياً لتبادل الخبرات وتوطيد الروابط الأسرية والمجتمعية والاستمتاع بالخدمات المقدمة إليهم.

ومن جهته يقول عبدالله الشحي: يحظى المتقاعد، إذا ما أراد وعزم، ووجد التشجيع اللازم بحياة أخرى أكثر غنى من حياته الأولى.

وثمن الشحي اهتمام حكومة دبي بـ((جيل البناء))، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة والتي ينجم عنها فوائد أسرية ومجتمعية ونفسية جمة، مشيراً إلى أن النادي غير نمط حياتهم.

وأشار إلى أن الأنشطة المختلفة التي ينظمها النادي عبر أجنحته تجمع بين الأجيال، مما يعزز التواصل ويقلص الفجوة بينهم، ويرسخ الترابط الاجتماعي. ومن ناحيتها تقول جنان ناصر إن النادي عبارة عن نمط حياة متكامل لأعضائه، حيث ساهم في تغيير نظرة الأعضاء لهذه المرحلة العمرية، ويقوم النادي بكامل العناية الصحية والنفسية والثقافية.

وتحفز جنان أهالي دبي على الانضمام للنادي للاستفادة من مزاياه العديدة والاستمرار في العطاء للوطن، من خلال تبني أسلوب حياة نشط، وتحفيز الأجيال الصاعدة وتقديم إسهاماتهم في المجتمع، ما يجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

وأشارت إلى أن هذا التحول في حياتهم يسهم في توفير بيئة مستدامة وملهمة، حيث يدرك المجتمع أن القيمة الحقيقية للفرد لا تتوقف مع انتهاء الحياة المهنية ولا عند سن معينة، بل يمكن لهم أن يكونوا محركاً للتقدم والتطور.

وعن تجربتهما في التطوع في النادي، أكدت الوالدة فاطمة، أنها تجربة ممتعة ومدفوعة بعشق ورغبة عميقة في إحداث فارق إيجابي في حياة الآخرين، حيث اعتادت على رعاية الأعضاء وتبادل الأحاديث الشيقة معهم والاستماع إلى قصصهم، ومساعدتهم في الأنشطة اليومية.

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