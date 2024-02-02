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جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«إيواء» يعززان التعاون وتبادل الخبرات

2/2/2024 7:21:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ((إيواء))، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام، ونصت المذكرة على إمكانية الاستفادة من الخبرات التعليمية المتوفرة لدى الجامعة، في تنظيم وتقديم المحاضرات وورش العمل التدريبية في مكافحة العنف وغيرها من مجالات الرعاية الإنسانية للضحايا والمقيمين في دور الإيواء التابعة للمركز، إلى جانب التعاون في إقامة الأنشطة الثقافية والعلمية ومشاريع خدمة المجتمع.

ووقع مذكرة التفاهم في أبوظبي الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسارة إبراهيم شهيل مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية ((إيواء))، التابع لدائرة تنمية المجتمع، بحضور الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، والدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن مذكرة التفاهم تعزز نهج جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في نسج شراكات هادفة وبناءة في المجالات المجتمعية والتنموية مع الهيئات والمؤسسات وجميع قطاعات المجتمع المحلي.

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