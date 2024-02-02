«M42» و«جريت أورموند ستريت» يتعاونان لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال

وقّعت شركة ((M42)) - المتخصصة في مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات - اتفاقية تعاون مع مستشفى ((جريت أورموند ستريت)) للأطفال في لندن لإطلاق مبادرة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تحسين الرعاية الحرجة والمعقدة للأطفال في المنطقة، مع تركيز مبدئي على التعاون مع مستشفى ((دانة الإمارات)) للنساء والأطفال؛ إحدى شركات ((M42)).

وقّع الاتفاقية - على هامش مشاركة ((M42)) في معرض ومؤتمر ((الصحة العربي 2024)) الذي اختتم أعماله أول من أمس بمركز دبي التجاري العالمي - أشيش كوشي رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة ((M42))، وكريستوفر روكنباخ العضو المنتدب للشؤون الدولية والتجارية في مستشفى ((جريت أورموند ستريت)) التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

ويتمتع مستشفى ((جريت أورموند ستريت))، بمكانة عالمية مرموقة نظير خبرته الواسعة في علاج الأطفال المصابين بحالات طبية نادرة ومعقدة، الأمر الذي يدعم رسالة ((M42)) المتمثلة بالارتقاء بالرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويدعم هذا التعاون متعدد الجوانب في مرحلته الأولى، الأطفال المصابين بحالات طبية معقدة عبر برامج تعليمية في إطار رؤية لتوسيع نطاق الشراكة لتشمل علم الجينوم والبحوث، حيث يهدف الجانبان عبر شراكتهما إلى تطوير علوم الجينوم والعلاج بالخلايا والجينات.

وقال أشيش كوشي: في ضوء مثل علاقات التعاون هذه تعمل الشركة على وضع بصمة إيجابية في الصحة العالمية، ونثق بأن شراكتنا مع مستشفى جريت أورموند ستريت ستمنحنا فرصة ثمينة للارتقاء بمستويات رعاية صحة الأطفال في المنطقة.

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