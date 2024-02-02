Saturday, 03 February 2024 04:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«M42» و«جريت أورموند ستريت» يتعاونان لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال

2/2/2024 7:21:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقّعت شركة ((M42)) - المتخصصة في مستقبل الصحة باستخدام أحدث التقنيات - اتفاقية تعاون مع مستشفى ((جريت أورموند ستريت)) للأطفال في لندن لإطلاق مبادرة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تحسين الرعاية الحرجة والمعقدة للأطفال في المنطقة، مع تركيز مبدئي على التعاون مع مستشفى ((دانة الإمارات)) للنساء والأطفال؛ إحدى شركات ((M42)).

وقّع الاتفاقية - على هامش مشاركة ((M42)) في معرض ومؤتمر ((الصحة العربي 2024)) الذي اختتم أعماله أول من أمس بمركز دبي التجاري العالمي - أشيش كوشي رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة ((M42))، وكريستوفر روكنباخ العضو المنتدب للشؤون الدولية والتجارية في مستشفى ((جريت أورموند ستريت)) التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

ويتمتع مستشفى ((جريت أورموند ستريت))، بمكانة عالمية مرموقة نظير خبرته الواسعة في علاج الأطفال المصابين بحالات طبية نادرة ومعقدة، الأمر الذي يدعم رسالة ((M42)) المتمثلة بالارتقاء بالرعاية الصحية على مستوى العالم.

ويدعم هذا التعاون متعدد الجوانب في مرحلته الأولى، الأطفال المصابين بحالات طبية معقدة عبر برامج تعليمية في إطار رؤية لتوسيع نطاق الشراكة لتشمل علم الجينوم والبحوث، حيث يهدف الجانبان عبر شراكتهما إلى تطوير علوم الجينوم والعلاج بالخلايا والجينات.

وقال أشيش كوشي: في ضوء مثل علاقات التعاون هذه تعمل الشركة على وضع بصمة إيجابية في الصحة العالمية، ونثق بأن شراكتنا مع مستشفى جريت أورموند ستريت ستمنحنا فرصة ثمينة للارتقاء بمستويات رعاية صحة الأطفال في المنطقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02022024000110011019ID1107803904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث