«نخيل» تعيّن «سيمبول» لتشييد مساكن وفلل ريكسوس باي

تعاقدت ((نخيل))، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التطوير العقاري والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مع شركة المقاولات ((سيمبول للإنشاءات)) لتشييد ((مساكن وفلل ريكسوس باي)).

ضمن مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي))، الملاذ السكني العصري على الواجهة البحرية، والذي يحتضن منازل مطلة على شاطئ البحر.

ويعود تأسيس شركة ((سيمبول للإنشاءات)) إلى عام 2000، وهي تحظى بشهرة كبيرة في السوق العالمية وكذلك في دولة الإمارات لمشاريعها المتميزة. وفي ظل توسيع أنشطتها إلى العديد من المناطق حول العالم، نجحت الشركة في بناء مشاريع معقدة وصعبة مع دقة عالية في مواعيد التسليم وضمن الميزانية المحددة لها.

وتم تصميم ((مساكن وفلل ريكسوس باي)) لتوفير نمط حياة فاخر وسط حي مثالي للعائلات.

ويضم المشروع شققاً وشقق دوبلكس وفللاً فاخرة تم تصميمها بعناية، وتتنوع بين غرفة نوم واحدة أو ثلاث أو أربع غرف نوم. وتمتاز جميع الوحدات السكنية ضمن المشروع بوسائل راحة من الطراز العالمي مع إطلالات بانورامية خلابة على الواجهة البحرية.

وستحتضن ((جزر دبي))، إلى جانب ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي))، أكثر من 80 منتجعاً وفندقاً تتنوع بين منتجعات فاخرة وصحية وفنادق بوتيك وأخرى عائلية وصديقة للبيئة، لتغدو الجزر بذلك ركيزة داعمة لطموح دبي بتعزيز قطاعي السياحة والضيافة.

إضافةً إلى ذلك، سيدعم مشروع ((فندق ومساكن ريكسوس جزر دبي)) خطة دبي الحضرية 2040 الهادفة إلى زيادة عدد الفنادق وإنشاء مجتمعات صحية نابضة بالحياة.

وتتألف ((جزر دبي)) من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة على الواجهة المائية بمسافة تبعد حوالي 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي وكذلك من المطار والموانئ البحرية الرئيسية.

وتتبنى ((نخيل)) معايير هندسية جديدة ومبتكرة لإنجاز معالم أيقونية في شتى القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه.

وبذلك تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي. وتشمل محفظة ((نخيل)) فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم مثل سانت ريجيس دبي، وعدداً من أهم مراكز التسوق في دبي بما في ذلك ((نخيل مول)) في نخلة جميرا.

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