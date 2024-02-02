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الإمارات تستضيف مسابقة مجلس الأعمال المهني الهندي الافتتاحية للشركات

2/2/2024 7:21:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف الإمارات، مسابقة مجلس الأعمال المهني الهندي الافتتاحية للشركات، في الثاني من مارس، حيث سوف يكون بإمكان فرق الشركات من جميع أنحاء الدولة الحصول على مرتبة الشرف في مسابقة مجلس الأعمال المهني الهندي الافتتاحية للشركات في المنطقة لعام 2024.

والمسابقة مفتوحة أمام ممثلي المؤسسات الإقليمية، ويمكن حتى للفرق الصغيرة المكونة من شخصين المشاركة في ((اختبار الأعمال)) الذي يسعى إلى تحدي أذكى العقول في المنطقة أثناء تنافسهم في معركة قائمة على المعرفة والاستكشاف.

في الثاني من مارس، سوف تشارك جميع الفرق المسجلة في الجولة التمهيدية، وتنتقل الفرق الأعلى إلى النهائي الكبير الذي يستضيفه خبير المسابقات الهندي الشهير جيري بالاسوبرامانيام ويتم بثه مباشرة على قناة تلفزيونية رائدة.

ويرأس جيري شركة ((جريكابس انديا برايفت ليمت))د، والتي تعد أكبر شركة لخدمات الاختبارات والمعرفة في آسيا.

وقال سوريش كومار، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المهني الهندي بدبي: إنها فرصة رائعة لبعض من ألمع العقول التجارية في المنطقة لعرض معرفتهم وصداقتهم وفطنتهم التجارية مع تعزيز أهداف مجلس الأعمال المهني الهندي طويلة المدى المتمثلة في التنوع وتبادل المعرفة والشمول.

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