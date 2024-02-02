الصناديق السيادية الخليجية تتفوق على أقرانها «العالمية»

كشف تقرير لـ ((جلوبال سيكيورتي فاند)) عن أن صناديق الثروة السيادية الخليجية زادت هيمنتها على نشاط المعاملات العالمية، على حساب الصناديق السنغافورية والكندية، وتمثل الآن نحو 40 % من إجمالي قيمة الاستثمارات التي ينشرها المستثمرون السياديون.

مشيراً إلى تراجع نشاط أقرانها ((العالمية)). وأضاف تقرير لشركة الاستشارات أن صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها حكومات الإمارات والسعودية وقطر تحتل 5 مراكز في قائمة أنشط 10 صناديق في 2024، ومن الممكن أن يستمر هذا الاتجاه.

وبحسب التقرير الذي نشرته ((بلومبرج)) من المقرر أن تسيطر الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين على 4.4 تريليونات دولار من إجمالي الأصول الأجنبية العالمية بنهاية 2024، ومن المرجح أن تتم إدارة ثلثيها من قبل صناديق الثروة السيادية، وفقاً لتقرير ((جلوبال سيكيورتي فاند))، وتعد المنطقة موطناً لسلسلة صناديق سيادية، أصبحت مصدراً بارزاً بشكل متزايد للأموال النقدية للصفقات الدولية.

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