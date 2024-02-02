Saturday, 03 February 2024 04:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصناديق السيادية الخليجية تتفوق على أقرانها «العالمية»

2/2/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير لـ ((جلوبال سيكيورتي فاند)) عن أن صناديق الثروة السيادية الخليجية زادت هيمنتها على نشاط المعاملات العالمية، على حساب الصناديق السنغافورية والكندية، وتمثل الآن نحو 40 % من إجمالي قيمة الاستثمارات التي ينشرها المستثمرون السياديون.

مشيراً إلى تراجع نشاط أقرانها ((العالمية)). وأضاف تقرير لشركة الاستشارات أن صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها حكومات الإمارات والسعودية وقطر تحتل 5 مراكز في قائمة أنشط 10 صناديق في 2024، ومن الممكن أن يستمر هذا الاتجاه.

وبحسب التقرير الذي نشرته ((بلومبرج)) من المقرر أن تسيطر الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين على 4.4 تريليونات دولار من إجمالي الأصول الأجنبية العالمية بنهاية 2024، ومن المرجح أن تتم إدارة ثلثيها من قبل صناديق الثروة السيادية، وفقاً لتقرير ((جلوبال سيكيورتي فاند))، وتعد المنطقة موطناً لسلسلة صناديق سيادية، أصبحت مصدراً بارزاً بشكل متزايد للأموال النقدية للصفقات الدولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN02022024000110011019ID1107803899

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث