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«شعاع كابيتال» تواصل خطة إعادة الهيكلة

2/2/2024 7:21:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفت شركة شعاع كابيتال نيتها إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي، ومن ثم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة.

ووفق إفصاح لسوق دبي، أكدت الشركة أنها ماضية في خطة إعادة هيكلة رأس المال المفصح عنها مسبقاً، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بإحاطة المساهمين علماً بالتطورات.

وذلك بحلول 14 فبراير الجاري، تزامناً مع الإفصاح عن البيانات المالية الأولوية الموحدة غير المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.

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