«شعاع كابيتال» تواصل خطة إعادة الهيكلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفت شركة شعاع كابيتال نيتها إلغاء إدراج الشركة في سوق دبي المالي، ومن ثم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة.
ووفق إفصاح لسوق دبي، أكدت الشركة أنها ماضية في خطة إعادة هيكلة رأس المال المفصح عنها مسبقاً، وسيقوم مجلس إدارة الشركة بإحاطة المساهمين علماً بالتطورات.
وذلك بحلول 14 فبراير الجاري، تزامناً مع الإفصاح عن البيانات المالية الأولوية الموحدة غير المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023.
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